iOS 17 veřejná beta je venku. Její instalace je jednodušší než kdy dřív

iOS 17 si už nemusíte zkoušet jen coby vývojářskou betu. Apple totiž vydal před pár hodinami i betu veřejnou, která by měla být oproti vývojářské betě obecně stabilnější a tudíž se jí není třeba příliš bát. S trochou nadsázky se však dá říci, že alespoň soudě podle sociálních sítí tato událost vlastně nikoho příliš nezajímá, jelikož kdo betu chtěl, ten už jí má a to díky změně testovacích pravidel Applu.

Zatímco v předešlých letech bylo pro instalaci vývojářských, ale i veřejných bet potřeba stažení beta profilu, díky kterému byl iPhone (potažmo i jiný Apple produkt) schopný beta aktualizace vyhledávat, nyní je tomu zcela jinak. Pokud totiž o betu stojíte, stačí jít do Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru a zde zvolit možnost Aktualizace betaverzí a následně iOS 17 Public Beta v případě testování veřejné verze a iOS 17 Developer Beta v případě vývojářské verze. Vše je tedy nově extrémně jednoduché a samozřejmě i nadále bezplatné.

Fotogalerie iOS 17 3 iOS 17 12 iOS 17 6 iOS 17 1 iOS 17 11 iOS 17 2 iOS 17 14 iOS 17 18 iOS 17 15 iOS 17 13 iOS 17 9 iOS 17 5 iOS 17 10 iOS 17 8 iOS 17 4 iOS 17 17 iOS 17 16 iOS 17 7 Vstoupit do galerie

Co Apple vedlo ke změně jeho přístupu k beta testování se můžeme v současnosti maximálně tak domnívat. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je však to, že už měl po krk obcházení vývojářského beta testování stahováním beta profilů na internetu a zároveň chtěl, aby byly beta softwary dostupné co největšímu množství uživatelů kvůli zvýšení množství feedbacku. Čím víc jej totiž dokáže Apple nasbírat, tím víc bude schopen odladit systémy, což je pro něj ve výsledku klíčové. Pokud tedy máte na iOS 17 chuť a rádi byste si jej vyzkoušeli, máte nyní skvělou možnost. A jen tak mimochodem, k dispozici jsou samozřejmě i veřejné bety všech ostatních OS, takže pokud jste se do jejich testování ještě nepustili taktéž skrze vývojářské bety, které jsou na nich dostupné stejně jednoduše jako v případě iPhonů, můžete tak učinit.