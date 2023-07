Apple vydal opravenou rychlou bezpečnostní aktualizaci pro iPhony, iPady a Macy

Dnes v noci se Apple rozhodl opravit svůj pondělní přešlap s rychlou bezpečnostní aktualizací pro iPhony, iPady a Macy, kterou způsobil problémy se zobrazováním některých webových stránek. Vydal totiž revidovanou verzi této aktualizace s označením 16.5.1 (c) v případě iPhonů a iPadů, potažmo 13.4.1 (c) v případě Maců. Tento update by již měl být bezproblémový, respektive alespoň na sociálních sítích zatím nevidíme žádné zprávy o tom, že by s sebou přinášel chyby, jako tomu bylo v případě pondělního updatu. Instalace se proto zdá více než vhodná, jelikož patch opravuje dle dostupných informací aktivně využívané bezpečnostní chyby.