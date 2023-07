Musk by se měl začít bát. Mark Zuckerberg trénuje na zápas se šampionem UFC

Zápasy slavných v bojových sportech se v posledních letech staly trendem, který zřejmě hned tak neutichne. Že se však proti sobě postaví ikony technologického světa ve formě Elona Muska a Marka Zuckerberga, to by zřejmě čekal jen málokdo. Přesto se však zdá, že k jejich souboji, který jako první navrhl Musk, možná skutečně dojde. Musk totiž před pár dny představil svůj tým, který by mu měl s přípravou na zápas pomoci. Zároveň se ve světě čím dál tím hlasitěji šušká o tom, že vše proběhne pod hlavičkou organizace UFC, která má již celou událost připravovat. A před pár hodinami se navíc na twitterovém účtu jednoho ze šampionů UFC objevily snímky, na kterých je Mark Zuckerberg zachycen zřejmě při jednom z tréninků. Ostatně, podívejte se sami.

Fotky zveřejnil konkrétně šampion střední váhy Israel Adesanya, který je jednou z největších hvězd současného MMA. Nutno však uznat, že Zuckerberg vedle něj nevypadá vůbec špatně, byť samozřejmě nelze říci, zda takto vypadá standardně, nebo je za tím již nějaký ten trénink. Nechme se tedy překvapit, zda odpoví podobnou fotkou v dohledné době i Elon a tím svým způsobem přiblíží zápase zase o kousek blíž.