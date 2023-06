Mark Zuckerberg a Elon Musk budou mít zápas v kleci!

Ne, toto opravdu není aprílový žert. Jedni z největších ikon technologického světa, a sice Elon Musk a Mark Zuckerberg, se dohodli na zápase v kleci. Jejich vzájemná komunikace na Twitteru se stala virální záležitostí a diskutující se ve velkém přou o to, kdo zvítězí.

Vegas Octagon — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

„Rukavici hodil“ pochopitelně Elon Musk, který je oproti Zuckerbergovi daleko kontroverznější postavou. Zuckerberg dlouho nevyčkával a zveřejnil screen Muskova Tweetu se slovy, ať mu pošle adresu. Musk už pak jen stroze sdělil: „Vegas Octagon“. Pokud půjde skutečně o oktagon, oba miliardáři se utkají v osmistěnném oploceném prostoru. Jak bývá v tomto sportu zvykem, došlo již i na silácké řeči. Dvaapadesátiletý lodivod Twitteru, Tesly a SpaceX varoval marka Zuckerberga před svým chvatem zvaným „Mrož“. Má jít o techniku, kdy je protivník zkrátka a jednoduše zalehnut. Dá se říct, že Mark Zuckerberg je favoritem. Je nejen o zhruba třináct let mladší, ale je to také sportovec, který se již notnou chvíli věnuje MMA. Též se zúčastnil, a to úspěšně, několika amatérských turnajů v jiu-jitsu. Ať toto klání dopadne jakkoliv, není pochyb o tom, že půjde o nesmírně sledovanou událost. Stále vám přijde Clash of the Stars jako bizár?