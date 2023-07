Microsoft vyhrál klíčový soud o Activision Blizzard! Koupi tak již nestojí takřka nic v cestě

Fanoušci Microsoftu mají dnes šťastný den. Soudní bitva mezi ním a americkou Federální obchodní komisí (FTC) kvůli koupi Activision Blizzardu je totiž u konce a ten je šťastný právě pro redmondského giganta. Zdá se tedy, že převzetí vydavatelství, které stojí například za Diablem, Warcraftem či Call of Duty, již nestojí takřka nic v cestě. A to znamená, že bychom se mohli již brzy dočkal v Game Passu nálože nových her.

Federální obchodní komise vyšetřovala koupi kvůli možnému narušení soutěže, čemuž se ve výsledku nelze příliš divit. Jedná se totiž o suverénně největší herní transakci v dosavadní historii, která může zásadně změnit budoucí rozdělení sil na herním poli – zejména pak tom konzolovém. Americký soud nicméně rozhodl, že jsou obavy Federální obchodní komise liché a Microsoft může Activision Blizzard převzít. Pravdou sice je, že se FTC může ještě proti rozhodnutí odvolat, avšak z minulosti víme, že toho využívá u podobně velkých obchodů velmi zřídka a proto se neočekává, že by tak nyní učinila.

Microsoft sice v současnosti stále řeší podobný soudní spor ve Velké Británii, která mu nechce převzetí dovolit, nicméně očekává se, že dnešní rozhodnutí amerického soudu může názor Britů výrazně ovlivnit ve prospěch Microsoftu. V kuloárech se navíc šušká, že redmondský gigant v případě neúspěšného jednání s britskými úřady stejně Activision Blizzard převezme a na britském území jen změní styl distribuce her, čímž by měl být schopen celou záležitost legálně obejít. Je nicméně jasné, že než právní kličky by radši vyřešil s Brity celou záležitost hezky po dobrém, aby se vyhnul případným nepříjemnostem v budoucnu. Ať tak či tak, je pravděpodobné, že budou mít nyní události kolem dokončení akvizice rychlý spád. Microsoft se totiž s Activision Blizzardem dohodl, že obchod dokončí do 17. 7. 2023 a tudíž mu na celou záležitost zbývá posledních šest dní. V opačném případě by celý obchod padnul a Microsoft by musel Activison Blizzardu vyplatit 3 miliardy dolarů.

Jelikož se dokončení koupě Activision Blizzardu Microsoftem beze díky dnešní události za víceméně hotovou věc, začíná se spekulovat nad tím, co lze v nadcházejících týdnech, měsících a potažmo letech očekávat. To sice samozřejmě ještě Microsoft neoznámil, nicméně z minulosti třeba díky koupi Bethesdy Microsoftem víme, že její hry jsou k dispozici v předplatném Game Pass Ultimate. Dá se proto očekávat, že jakmile Microsoft vydavatelství získá, dorazí do Game Passu spousta nových her v čele s legendární sérii Call of Duty, Diablo IV a tak podobně. Microsoft navíc v minulosti naznačil, že by rád z akvizice těžil i ve světě mobilních her. No uvidíme.