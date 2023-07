Žádná červená? iPhone 15 Pro má nakonec dorazit v modré a takto bude vypadat

Jestli se na něčem nedokáží leakeři v posledních týdnech shodnout, pak to je nová barevná varianta chystaná pro iPhone 15 Pro. Všem je totiž sice jasné, že dorazí coby náhrada za exkluzivní tmavě fialovou z iPhonů 14 Pro, avšak o jaký odstín se bude jednat je v tuto chvíli nejasné. Zprvu se sice zdálo, že Apple vsadí na tmavě červenou, to však bylo nedávno několika leakery vyvráceno a přestože jsme se jen pár dní nazpět dočkali opětovného potvrzení, nyní přichází zdroje portálu MacRumors v čele s leakerem UNKNOWNZ21 přichází s tím novou možností.

Leaker UNKNOWNZ21, který se v minulosti trefil svými předpovědmi například do specifikací Vision Pro, iPhonů 14 Pro či MacBooků Air, nyní tvrdí, že iPhone 15 Pro dorazí v tmavě modré variantě, která bude částečně vycházet z iPhonů 12 Pro, avšak oproti nim bude tmavší a více šedá, aby lépe ladila s titanovým kartáčovaným rámečkem telefonu. Kromě této modré varianty, kterou si můžete prohlédnout v galerii nad tímto odstavcem, se pak počítá s klasikami ve formě černé, bílé a zlaté, přičemž červená by mohla teoreticky dorazit o pár měsíců později coby snaha o oživení prodejů novinek. V prvním kole prodejů se s ní ale podle leakera rozhodně nepočítá, což je do jisté míry zklamání, jelikož alespoň z renderů se zdála být velmi povedená. Při jejím testování se však mohlo ukázat, že se o zcela vhodnou volbu nejedná a Apple se proto rozhodl pro jiné řešení. Zda tomu tak je či není se však ve výsledku dozvíme stejně až v září.