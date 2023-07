V Apple Parku jsme si vařili kávu pomocí iPadu

Jakmile jednou vstoupíte do Apple Parku, garantuji vám, že pusu zavřete až v momentě, kdy z něj budete odcházet. To, že celá budova vypadá jako létající talíř, je známá věc, ovšem to, že je to na celém Apple Parku téměř to nejméně zajímavé, to tuší jen ten, kdo měl tu čest zavítat dovnitř. I taková blbost jako je vaření kávy je zde jiné než kdekoli jinde. Kávu si totiž uvaříte tím, že si ji zvolíte na displeji iPadu a zkrátka vám vyteče do kelímku. Jak jsme si v Apple Parku vařili kávu my, na te se můžete podívat v následující galerii a videu.

Ano, samozřejmě, že to je blbost a a dostaneme se k dalším, mnohem zajímavějším věcem v Apple Parku, ovšem právě proto, že Apple i takovou blbost, jako je obyčejné vaření kávy povznesl na zajímavý a ne zcela běžný zážitek, není důvod, proč o tom nenapsat fanouškům Applu.