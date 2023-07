Pojďte se s námi podívat do Apple Store Union Square v San Franciscu

Apple má v San Franciscu hned tři kamenné obchody Apple Store. My jsme navštívili dva z nich a musíme uznat, že zejména obchod na Union Square stojí za návštěvu. Pokud chcete někde v klidu sedět a dívat se na Union Square, máte v zásadě dvě možnosti. Buď zajdete do protilehlého Macy’s, kde si sednete buď do Cheesecake factory nebo Starbucks a nebo navštívíte Apple Store. Z něj máte jednak výhled na Union Square, ale také do přilehlého parku a také v něm můžete obdivovat například legendární skleněné chody, které Apple poprvé použil ve svém obchodě na 5th avenue. Pojďte se podívat společně s námi, jak to v Apple Store na Union Square vypadá.