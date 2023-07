Kvalitní 3D tiskárnu Kingroon KP3S Pro S1 pořídíte s tímto kódem o 40$ levněji!

Komerční sdělení: Chtěli byste vstoupit do světa 3D tisku? Nyní máte možnost to udělat velmi levně a to díky tiskárně Kingroon KP3S Pro S1, kterou můžete díky našemu slevovému kódu pořídit za bezkonkurenční cenu o 40$ levněji. Pokud při nákupu použijete kód VIPCG, získáte tiskárnu za cenu 189$, tedy o 40$ levněji oproti standardní ceně 229$. Tiskárnu stačí přidat do košíku přímo na gearberry.com, následně přejít na proceed to checkout a zde přidat promo code ve tvaru VIPCG , díky kterému se vám zobrazí cena 189$.

Kingroon KP3S Pro S1

Kingroon KP3S Pro S1 3D Printer je vysoce výkonná a spolehlivá tiskárna 3D, která splňuje potřeby jak profesionálů, tak i amatérů. Tato tiskárna disponuje robustním kovovým rámem, který poskytuje stabilitu a přesnost během celého tiskového procesu. Díky velkému tiskovému objemu můžete tvořit rozsáhlé a složité modely, které budou plně vyhovovat vašim požadavkům. Kingroon KP3S Pro S1 podporuje širokou škálu materiálů, včetně populárního PLA, ABS, PETG, TPU a dalších. S maximální přesností vrstvy až 0,1 mm je možné vytvářet detailní a kvalitní tisky s vynikajícími výsledky. Tiskárna je vybavena pokročilým lineárním vedením, které zajišťuje hladký a přesný pohyb tiskové hlavy. Dotykový displej umožňuje snadné ovládání tiskárny a intuitivní nastavení parametrů tisku. S vysokou rychlostí tisku až XX mm/s lze rychle vytvářet tisky bez ztráty kvality.

KP3S Pro S1 je vybavena vyhřívaným podstavcem, který zajišťuje lepší adhezi tisku na podložce a minimalizuje riziko deformace. Tiskárna je kompatibilní s širokou škálou softwarů pro 3D tisk, jako je například Cura, Simplify3D a Repetier-Host. S připojením přes USB, SD kartu nebo Wi-Fi je možné snadno a rychle přenášet soubory na tiskárnu. KP3S Pro S1 je dodávána včetně montážní sady, která umožňuje snadnou a rychlou montáž bez potřeby složitého sestavování. Tiskárna je vybavena tichým chlazením, které minimalizuje hlučnost během tisku a zajišťuje příjemnější pracovní prostředí. S integrovaným senzorem detekce zlomení vlákna je možné přerušit tisk a minimalizovat zmetky v případě problémů s materiálem. Díky automatickému nulování tiskového podstavce se eliminuje potřeba ručního nastavování úrovně. Cena tohoto modelu je standardně 229 dolarů, ale díky slevovému kódu GB20off je k dispozici jen za 209 dolarů. To vše navíc s dopravou zdarma a doručením z evropského skladu, díky čemuž odpadá nutnost cla.

