iPhony 15 Pro se dočkají jednoho z nejchtěnějších vylepšení posledních let

Jestli je Apple za něco v posledních letech tvrdě kritizován, pak je to základní úložiště iPhonů Pro. Ačkoliv se má totiž jednat o to nejlepší, čeho je schopen, osazuje jej v základu stále jen 128GB úložištěm, což je na dnešní dobu zkrátka velmi málo, jelikož tuto hodnotu nabízí i několikanásobně levnější androidy. Zdroj portálu ITNews však tvrdí, že je letošek konečně rokem, kdy se tato věc změní.

Zdrojem ITNews by měl být dělník pracující na montážní lince Foxconnu, ve kterém jsou nové iPhony 15 (Pro) sestavovány, takže by měl o jejich technických specifikacích skutečně leccos vědět. Dle jeho slov budou letos k dispozici iPhony 15 Pro se základním 256GB úložištěm a dále pak standardními kapacitami 512GB a 1TB. Co se pak týče základních iPhonů, ty budou začínat stejně jako loni na 128GB, přičemž k dispozici budou dále 256GB a 512GB jednotky. Právě nejnižším a nejvyšším úložištěm má chtít Apple letos základní iPhony a řadu Pro co nejvíce oddělit od sebe, jelikož v předešlých letech se setkával taktéž s kritikou ohledně toho, že se základní iPhony od řady Pro příliš neliší a proto je těžké si opodstatnit koupi dražších modelů před levnějšími či naopak. Je nicméně otázkou, jak nové základní úložiště zahýbe cenou. Všichni bychom si sice zaručeně přáli, aby nijak, avšak jak známe Apple, nebylo by divu, kdyby iPhony 15 Pro v základu letos začínali na 36 990 Kč jako tomu je nyní u 256GB iPhonů 14 Pro. Zda se tak stane či nikoliv ale ukáže až zářijové oficiální představení novinek.