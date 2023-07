iPhone 15 (Pro) baterie: Unikly kapacity všech letošních iPhonů, budete z nich nadšeni!

Zatímco v loňském roce byli mnozí jablíčkáři z kapacit baterií iPhonů 14 (Pro) mírně řečeno na rozpacích, jelikož si iPhony 14 a 14 Pro mezigeneračně polepšily jen nepatrně a iPhone 14 Pro Max si dokonce pohoršil, letošek bude v tomto směru podstatně veselejší. Zdroj velmi dobře informovaného portálu ITHome pocházející údajně přímo z Foxconnu, ve kterém se začínají pomalu ale jistě nové iPhony 15 (Pro) montovat, totiž nyní přišel s přesnými kapacitami všech chystaných modelů. A ty vypadají více než slibně. Naleznete je níže v bodech:

iPhone 15 (Pro) kapacita baterie

iPhone 15 – 3877 mAh (loni 3729 mAh)

– 3877 mAh (loni 3729 mAh) iPhone 15 Plus – 4912 mAh (loni 4325 mAh)

– 4912 mAh (loni 4325 mAh) iPhone 15 Pro – 3650 mAh (loni 3200 mAh)

– 3650 mAh (loni 3200 mAh) iPhone 15 Pro Max – 4852 mAh (loni 4323 mAh)

Jak tedy můžete sami vidět, skok v kapacitě baterií by měl být vskutku citelný. Vždyť u iPhonů 15 to procentuálně dělá 18 %, u řady 15 Plus a 15 Pro pak 14 %, u iPhonů 15 Pro Ma se bavíme o 12% nárůstu. Když k těmto číslům navíc přičteme fakt, že by měly letošní iPhony disponovat meziročně energeticky úspornějšími komponenty v čele s novým typem procesoru, nedá se vyloučit, že nás letos čeká největší prodloužení výdrže baterie za poslední roky. Pokud vám tedy v tomto směru iPhony nestačily, zdá se, že si konečně přijdete na své. A to je jedině dobře.