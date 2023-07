Vision Pro se sice ještě ani neprodává, už se ale dočkal luxusní zlaté edice za 872 tisíc

Když Apple před pár týdny světu představil svůj první AR/VR headset Vision Pro, setkal se mimo jiné s kritikou za jeho vysokou cenu. Ta totiž bude v USA nastavena na 3499 dolarů, tedy v přepočtu 76 000 Kč a to bez daně a dalších poplatků. Pokud se vám už tato cena zdála těžce přestřelená, pak vás následující řádky zřejmě dostanou do kolen. Klenotnická společnost Caviar zabývající se tvorbou luxusních verzí spotřební elektroniky si totiž již namyslela, jak bude Vision Pro upravovat. A levná její vize rozhodně není.

Caviar je proslulý tím, že se u svých úprav nebojí jít leckdy na samotnou hranu vkusu či snad až za její hranu. Přesně to se firmě povedlo i nyní u její luxusní verze s rámečkem i krytkou displeje z 18karátového zlata či čelenkou vyrobenou z ikonické kůže Connolly, kterou využívá třeba britský královský dvůr či automobilka Rolls-Royce. Jelikož však nemá společnost zatím Vision Pro k dispozici, nemůže se logicky pustit do komplexnějších úprav, jelikož neví, co jí produkt zjednodušeně řečeno „dovolí“. Už nyní však cenu této úpravy vyčíslil Caviar na zhruba 39 900 dolarů, tedy asi 872 000 Kč bez daně a dalších poplatků. Upravená verze má vzniknout hned, jak se dostane Vision Pro do prodeje, přičemž v plánu je vytvoření jen 24 kusů, aby byla úprava co možná nejvíce limitovanou edicí. Je nicméně otázkou, zda se vůbec 24 kusů dokáže s ohledem na cenu prodat.