Odměňte se za vysvědčení! iStores.cz rozdává k nákupům dárkové karty až za 3000 Kč

Komerční sdělení: Leckdo tomu možná ještě nemůže stále uvěřit, ale školní rok 2022/2023 je nenávratně pryč a před námi jsou tak dva měsíce prázdnin. Pokud jste však ve škole zabodovali, byla by škoda se za hezké výsledky neodměnit – tím spíš, když u řady prodejců v čele s iStores.cz běží v současnosti lákavé akce, které dělají odměny ještě lákavějšími. Čas na jejich využití se však rychle krátí.

Pokud si chcete udělat radost nějakým tím Apple produktem, už jen dnes máte u iStores.cz jedinečnou možnost získat k nákupu poukaz až na 3000 Kč na další nákup. Co pro to udělat? Je to jednoduché! Stačí totiž jen nakoupit a poukaz je váš. Pokud nakoupíte nad 15 000 Kč, dostanete k nákupu poukaz v hodnotě 1000 Kč. Pokud byste pak nakoupili nad 30 000 Kč, můžete se těšit na poukaz v hodnotě 3000 Kč na další nákup. Koupě pouzdra pro váš nový iPhone, řemínku pro Apple Watch či AirPods coby doplněk pro váš nový Mac či jiný Apple produkt je tak rázem podstatně lákavější. Studenti a učitelé navíc mohou využít k nákupu až 10% studentské slevy po prokázání se ISIC/ITIC průkazy, popřípadě potvrzeními o studiu a tak podobně. A když k tomu všemu navíc přičteme možnost nechat vykoupit na protiúčet vaše staré zařízení a tím srazit cenu nového, je nynější nákup u iStores.cz jedním slovem výhra.

Více informací o akci u iStores.cz naleznete zde