Zuckerberg zešílel? Facebook chce v EU nahradit App Store

V posledních letech jsme si již tak nějak zvykli na to, že nápady šéfa Mety Marka Zuckerberga jsou mnohdy doslova šílené. Vzpomeňme třeba na jeho Metaverse, které se zatím absolutně „nechytá“, ač mělo být dle něj zcela revolučním počinem, či plány vytvořit chytré hodinky pro uživatele Facebooku, které by byly konkurenceschopné pro Apple Watch a další stálice na trhu. Přestože je za své nápady a plány většinou Mark tvrdě kritizován, nebojí se čas od času přijít s dalším, přičemž jeden takový odhalil skrze svého mluvčího i nyní.

Pokud sledujete technologický svět dlouhodobě, určitě vám neunikly zprávy o schválení zákonu o digitálních trzích parlamentem Evropské unie, který de facto přinutí každou platformu povolit distribuci aplikací prostřednictvím jiných digitálních obchodů, než jen toho, který daná platforma kontroluje. Tedy jinými slovy, v EU bude muset Apple na iPhony umožnit instalovat aplikace i mimo App Store, jelikož v opačném případě by se vystavil drakonickým pokutám a v krajním případě možná k zákazu činnosti. A právě toho chce Meta využít. Její tiskový mluvčí totiž nyní portálu The Verge prozradil, že chce z Facebooku vytvořit částečně nový obchod s aplikacemi, které z něj budou uživatelé moci jednoduše stahovat namísto App Store či Androidu.

Že se do tvorby alternativních obchodů s aplikacemi pustí celá řada společností bylo jasné prakticky okamžitě poté, co EU daný zákon „odklepla“. Že však tímto směrem půjde i Meta, která s Applem dlouhodobě bojuje kvůli jeho antisledovacím nástrojům a která mu tedy kvůli tomu nemůže absolutně přijít na jméno, to je bezesporu velmi překvapivé. Jedním dechem je navíc třeba dodat, že se bavíme o společnosti, která měla v minulosti extrémní problémy s ochranou uživatelských dat a jejich úniky, přičemž důvěry v lidech nevzbuzuje ani nyní. Je proto velkou otázkou, jak moc velké oblibě by se vlastně obchod s aplikacemi ve Facebooku těšil. O jeho oblibu ale možná Zuckerbergovi ve výsledku vůbec nejde, jelikož se nedá vyloučit, že se z jeho strany jedná primárně o trucpodnik směrem k Applu. Tak či onak, bude extrémně zajímavé sledovat, jakým směrem se tohle všechno ubere.