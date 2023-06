Apple prozradil, jak to bude s instalací aplikací mimo App Store v iOS 17

Společnost Apple je dlouhodobě terčem kritiky mimo jiné také kvůli tomu, že ve svých operačních systémech iOS a iPadOS neumožňuje instalaci aplikací z jiných zdrojů, než je App Store. Ještě před letošní konferencí WWDC se objevovaly náznaky toho, že by operační systém iOS 17 měl nabídnout možnost sideloadingu – tedy instalace aplikací mimo App Store. V současné chvíli je k dispozici pouze vývojářská betaverze iOS 17, která ale sideloading neumožňuje.

Tlak na možnost instalace aplikací ze zdrojů mimo App Store vyvíjí kromě jiného také Evropská unie. Viceprezident společnosti Apple pro softwarové inženýrství Craig Federighi v této souvislosti uvedl, že by firma „ mohla ve svých rozhodnutích o sideloadingu vyhovět EU“. Agentura Bloomberg v loňském roce informovala o tom, že se společnost Apple připravuje na zásadní změnu fungování ekosystému iOS. Přesněji řečeno, společnost by poprvé v systému iOS umožnila sideloading. Analytik Blombergu Mark Gurman se tehdy od svých zdrojů dozvěděl, že projekt sideloadingu mají na starosti Andreas Wendker, softwarový inženýr podřízený přímo Craigu Federighimu, a Jeff Robbin, vrcholový manažer služeb ve společnosti Apple podřízený přímo Eddy Cueovi. Apple by ale samozřejmě i přes tento velký krok nenechal uživatele jednoduše dělat, co chtějí.

Systém by totiž i nadále stanovoval určité bezpečnostní požadavky na software distribuovaný mimo App Store – podobně jako tomu je v případě operačního systému macOS. Agentura Bloomberg později uvedla, že Apple umožní sideloading výhradně v zemích Evropské unie, a server 9to5Mac tuto zprávu potvrdil, když v systému iOS 16 našel nepoužitý kód, který omezuje nové funkce na základě polohy uživatele. Před úvodní Keynote k WWDC 2023 se média zajímala o to, zda Apple během akce oznámí sideloading jako novou funkci nebo o ní alespoň někde pohovoří. Na Keynote však o sideloadingu nepadlo ani slovo, a vývojářská beta iOS 17 jej neumožňuje.

Zajímavé ale je, že se po skončení WWDC několik vedoucích pracovníků společnosti Apple připojilo k živému vysílání The Talk Show Johna Grubera. Během nahrávání zmíněného podcastu Craig Federighi řekl:„Chceme mít jistotu, že cokoli uděláme, je správné pro naše zákazníky,“ a dodal, že Apple spolupracuje s Evropskou unií na diskuzi o dodržování předpisů. Federighi tedy sice výslovně neřekl, že iOS 17 bude mít sideloading, ale důrazně naznačil, že Apple tuto možnost nakonec nabídne, jak požaduje Evropská unie. Firma ale bude chtít s největší pravděpodobností čekat s umožněním sideloadingu až na poslední chvíli.