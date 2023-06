Proč budí stahování aplikací mimo App Store takové vášně

Aby mohl Apple i nadále provozovat v rámci zemí spadajících do Evropské unie operační systém iOS, musí v nejbližších měsících umožnit stahovat a instalovat aplikace do tohoto systému i mimo oficiální Apple App Store. Někteří naši čtenáři mylně chápou, že se Apple sám od sebe najednou rozhodl, že bude umožňovat instalaci aplikací mimo App Store. Tak to není a za tím, že v rámci iOS 17 bude možné stahovat aplikace (respektive by mělo být možné, byť to Apple na WWDC nepotvrdil) i mimo App Store, stojí skutečně výhradně nařízení EU, která jinak hrozí obrovskými pokutami nebo zákazem prodejů. Apple se tedy rozhodně dobrovolně nerozhodl, ale byl k tomuto kroku donucen.

Evropská komise, respektive Evropská unie tímto krokem sledují snížení monopolního vlivu. Na ten dlouhodobě upozorňují rivalové Applu, stejně jako někteří vývojáři. EU nařídila, že od 6. března 2024 musí společnosti otevřít své platformy a služby dalším společnostem a vývojářům, v opačném případě jim hrozí obrovské pokuty, případně i zákaz činnosti. Samozřejmě se toto nařízení netýká pouze Applu, ale všech společností s určitým obratem. V reálu se to však skutečně týká pouze Applu, protože Android, což je v dnešní době jediná další společnost, jenž splňuje tato kritéria, nabízí možnost instalace mimo Google Play již od začátku své existence.

O tom, jak bude přesně možnost stahování mimo App Store v iOS 17 vypadat, se zatím veřejnost nedozvěděla. Je velmi pravděpodobné, že Apple možnost stahování podmíní souhlasem a volbou v nastaveních. Pokud takové nastavení nepotvrdíte, nic se pro vás nezmění. Pokud se však rozhodnete stahovat mimo App Store, budete mít možnost.

Pamatujete si ještě na to, jak vypadal App Store v iOS 10? iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 Nastavení – App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 App Store – Hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 App Store – výsledky vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 App Store – Vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 Nastavení – App Store Vstoupit do galerie

Proč vyvolává stahování mimo App Store tolik emocí?

Zatímco jeden tábor mluví o tom, že se konečně budou stahovat aplikace které by se do App Store nedostaly, protože by je Apple zkrátka neschválil, druhý tábor mluví o tom, že tím defakto končí éra iOS, tak jak jej známe. Oba tábory mají svým způsobem pravdu. Důležité je si však hned na začátku uvedomit, že vás nikdo žádným způsobem nebude nutit stahovat aplikace mimo App Store a tato volba bude záviset jen a pouze na vás. Ostatně, již od roku 2011 máme k dispozici Mac App Store a nastavení našeho macOS se nás také ptá na to, zda chcete instalovat aplikace pouze z Mac App Store, případně pouze podepsané a certifikované aplikace mimo App Store a nebo všechny aplikace. Vše si stačí nastavit v nastavení systému a s největší pravděpodobností tomu stejně bude i v případe iOS.

Pokud tedy nebudete chtít, nemusíte nikdy žádnou aplikaci mimo App Store nainstalovat. Pokud naopak toužíte potom podpořit vývojáře bez toho, aniž by si od něj Apple bral 30 %, které účtuje z každé transakce, kterou uděláte v App Store, nebo si zkrátka chcete stáhnout něco, co na App Store není, protože by to Apple neschválil, budete mít tu možnost. Je však potřeba se připravit na možnost, že si do svého systému stáhnete aplikaci, kterou Apple neschválil, neotestoval a neručí za ni. Pokud vám taková aplikace napadne systém a v nejhorších případech vyluxuje bankovní konto, je to pouze váš problém a obrátit se můžete maximálně tak na vývojáře dané aplikace.

Z pohladu zejména těch, kteří Apple produkty používají dlouhé roky je otevření systému iOS pro instalaci aplikací samozřejmě krok, který nesou v nelibosti, protože právě tím, že na iOS nejde běžným způsobem nainstalovat aplikace mimo App Store se všichni cítili chráněni. Navíc nešlo jen o pocit. Vezměte si, že kauz, kdy by do App Store pronikla nějaká aplikace, která by napáchala skutečné škody, bylo za posledních 10 let naprosté minimum. Na druhou stranu, na 99 % budete muset možnost instalace mimo App Store povolit ve svém zařízení a pokud ji nepovolíte, nemusíte se ničeho obávat.

Pokud jste na druhou stranu ten, komu uzavřenost iOS vadila a proto používáte Android, možná právě tento krok vás přesvědčí k tomu, abyste iOS dali šanci. Ať už tak či onak, pamatujte prosím na to, že otevřít iOS aplikacím mimo App Store není volba Applu, ale nařízení EU, které zkrátka nemá jak obejít a i kdyby se rozhodl platit obří pokuty, EU rovnou uvedla, že při opakovaných porušeních, může společnostem zakázat činnost.