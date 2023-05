8 skvělých novinek, které mají dorazit v iOS 17

Už jen měsíc nás dělí od keynote na konferenci WWDC 2023, která se uskuteční 5. června a tradičně se očekává také oznámení nového iOS 17. Současné informace naznačují, že se budeme moci těšit na nejméně osm nových funkcí a změn. První beta verze systému iOS 17 by měla být zpřístupněna členům vývojářského programu společnosti Apple chvíli po keynote, zatímco veřejná beta verze bude pravděpodobně k dispozici v červenci pro členy programu Apple Beta. Jako obvykle by měla být nová verze jablečného systému pro veřejnost uvolněna v září, přibližně v době uvedení nových iPhonů na trh. Některé z níže uvedených funkcí a změn mohou přijít až do pozdějších verzí systému, například iOS 17.1 nebo iOS 17.2. Mohlo by vás zajímat Applu unikly první screenshoty z iOS 17! iPhone Jiří Filip 29. 4. 2023

Ověřování kontaktů iMessage Contact Key Verification V prosinci společnost Apple představila v náhledu novou bezpečnostní funkci iMessage Contact Key Verification a uvedla, že bude celosvětově spuštěna v roce 2023. Tento časový rámec ukazuje, že funkce bude k dispozici v systému iOS 17, i když teoreticky by mohla být spuštěna i dříve. Funkce iMessage Contact Key Verification umožňuje exponovaným uživatelům, jako jsou novináři, aktivisté za lidská práva nebo vládní úředníci, kteří mají důvod se obávat mimořádných digitálních hrozeb, dále ověřit, zda komunikují pouze s těmi, s nimiž to mají v úmyslu. V konverzacích mezi uživateli, kteří mají povolenou funkci iMessage Contact Key Verification, jsou uživatelé upozorněni, pokud by se někdy podařilo jakémukoli útočníkovi nebo jinému záškodníkovi prolomit cloudové servery a následně konverzace odposlouchávat. Další úrovní zabezpečení iMessage Contact Key Verification je, že uživatelé mohou porovnat kód pro ověření kontaktu osobně, přes FaceTime nebo prostřednictvím jiného zabezpečeného hovoru, aby si ověřili, že komunikují právě a pouze s tím, s kým zamýšleli.

Přepracované Ovládací centrum Podle zdroje @analyst941, který přesně predikoval některé podrobnosti o panelu Dynamic Island iPhonu 14 Pro ještě před uvedením zařízení na trh v loňském roce, bude iOS 17 obsahovat přepracované Ovládací centrum. Uvedl, že bude více přizpůsobitelné a posuvník jasu svítilny by mohl být plynule nastavitelný, oproti současným čtyřem přednastaveným úrovním jasu. Fotogalerie iOS 17 koncept - 2 iOS 17 koncept - 3 iOS 17 koncept - 4 iOS 17 koncept - 5 iOS 17 koncept - 6 iOS 17 koncept - 7 iOS 17 koncept - 8 Vstoupit do galerie Nová podoba aplikace Peněženka Mark Gurman z agentury Bloomberg se domnívá, že iOS 17 přinese vylepšení aplikace Peněženka. Již zmíněný leaker @analyst941 tvrdí, že aplikace se dočká redesignu a a nabídne funkci vyhledávání, jak ukazuje maketa výše. Taková úprava by dávala smysl, protože možnosti, které nabízí, se neustále rozšiřují. Ve Státech je to například zajímavá služba Apple Pay Later.

Apple CarPlay nové generace Na konferenci WWDC 2022 společnost Apple představila budoucnost CarPlay, s novou generací bude k dispozici podpora více displejů, widgetů a propojení s funkcemi vozidla, jako přístrojová deska, ovládání klimatizace nebo rádio. Technologický gigant uvedl, že první vozidla integrující nové CarPlay budou představena koncem roku 2023, přičemž mezi angažované automobilky patří Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volvo a další. Společnost Apple se vyjádřila, že bližší podrobnosti týkající se CarPlay sdělí ještě letos, což opět nabádá k závěru, že půjde o funkci systému iOS 17. Fotogalerie #2 Multi-Display-CarPlay-1 CarPlay-Next-Generation-Multi-Screens CarPlay-Next-Generation-Radio Multi-Display-CarPlay-2 CarPlay-Next-Generation-Screen CarPlay-Next-Generation-Widgets Apple-Podcasts-CarPlay-iOS-16-4 Vstoupit do galerie

Aplikace Journal Podle deníku The Wall Street Journal vyvíjí společnost Apple aplikaci pro psaní deníků pro iPhone, která by konkurovala například Day One. V tuto chvíli není jasné, kdy bude vydána, ale pokud bude připravena, mohla by být představena spolu s iOS 17. Sideloading aplikací v EU Mark Gurman z Bloombergu už loni informoval o plánech Applu umožnit sideloading aplikací v iPhonu, aby tak vyhověl zákonu Evropské unie o digitálních trzích. To by uživatelům umožnilo instalovat aplikace mimo Apple App Store, očekává se však, že přinejmenším zpočátku ke změně dojde pouze v zemích EU. Zmíněný zdroj uvedl, že cílem společnosti je mít funkci sideloadingu připravenou jako součást aktualizace systému iOS 17, například iOS 17.1 nebo novější. Sledování nálady Stejný zdroj, který přinesl informace o sideloadingu, tedy Mark Gurman tvrdí, že bude iOS 17 obsahovat nové nástroje pro sledování emocí a správu stavu zraku v aplikaci Zdraví na iPhonu. Zároveň se očekává příchod Zdraví na iPady.