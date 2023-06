5 tipů a triků pro Apple Music v iOS 16, které se vám budou hodit

Automatické přidávání skladeb do knihovny Když najdete skladbu, kterou chcete přidat do seznamu skladeb, můžete ji také automaticky zařadit do své hudební knihovny. To znamená, že skladbu budete mít vždy k dispozici, i když seznam skladeb odstraníte. Spusťte na iPhonu Nastavení -> Hudba, zamiřte do sekce Knihovna a aktivujte položku Přidávat skladby z playlistů. Fotogalerie iOS 16 Apple Music pridavat skladby do knihovny 1 iOS 16 Apple Music pridavat skladby do knihovny 2 iOS 16 Apple Music pridavat skladby do knihovny 3 Vstoupit do galerie

Nabídka skladeb na míru Ať už objevujete nový žánr, interpreta nebo styl, můžete Apple Music naučit, co se vám líbí a co ne. Pomocí příslušných funkcí můžete jednoduchým klepnutím poslouchat více toho, co se vám líbí, a méně toho, co se vám nelíbí. Stačí, když při poslechu skladby klepnete na ikonku tří teček v pravém horním rohu a klepnete na Líbí se mi nebo naopak Nabízet méně.

Propojení s přáteli Pokud máte s kamarády stejný hudební vkus, je zábavné zjistit, co právě poslouchají. Propojejí s přáteli na Apple Music je také skvělým způsobem, jak objevit novou zajímavou hudbu. Klepnutím na ikonku v pravém horním rohu zahajte vytváření vašeho profilu na Apple Music. Klepnutím na Upravit pod profilovou fotkou můžete nastavit podrobnosti, aktivovat sdílené playlisty, nebo třeba zobrazit to, co právě posloucháte, na vašem profilu. Fotogalerie #2 iOS 16 Apple Music sdileni s prateli 1 iOS 16 Apple Music sdileni s prateli 2 iOS 16 Apple Music sdileni s prateli 3 iOS 16 Apple Music sdileni s prateli 4 iOS 16 Apple Music sdileni s prateli 5

Sdílení textů Zasáhl vás hluboce text některé skladby a chtěli byste jej sdílet s ostatními? Spusťte skladbu a dole vlevo klepněte na ikonku uvozovek. Dlouze stiskněte text, který chcete sdílet, vyberte případně více řádků a poté jen zvolte adresáta a vhodný způsob sdílení. Fotogalerie #3 iOS 16 Apple Music sdileni textu 1 iOS 16 Apple Music sdileni textu 2 iOS 16 Apple Music sdileni textu 3 iOS 16 Apple Music sdileni textu 4 iOS 16 Apple Music sdileni textu 5