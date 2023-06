Podívejte se, jak bude vypadat Android aplikace pro detekci cizích AirTagů

Že mohou být lokalizátory v čele s AirTagy skvělými pomocníky, ale taktéž potenciální hrozbou si neuvědomují jen jejich uživatelé, ale taktéž tvůrci. V květnu letošního roku proto Google ve spolupráci s Applem oznámili spolupráci na opatřeních proti stalkingu právě skrze lokalizátory, přičemž jedním z prvních opatření by měla být aplikace pro Android, která dokáže najít AirTagy, ale i jiné lokalizátory představující riziko v blízkosti uživatele. Tato aplikace má být sice vydána až ke konci letoška, na Twitteru se nicméně objevily první screenshoty z ní, díky čemuž si tak můžeme o jejím prostředí udělat první větší obrázek.

Jak můžete v galerii výše vidět, aplikace pro vyhledávání potenciálně nebezpečných lokalizátorů bude sloužit skutečně jen pro tuto činnost, takže pokud jste doufali v to, že by vám s androidími telefony například umožnila spojení AirTagu a jeho následné využívání po vzoru iPhonů, nic takového možné nebude. Ačkoliv toho lze samozřejmě ze screenů vyčíst relativně málo, dle všeho bude aplikace založena na dvou typech skenování – konkrétně manuálním a automatickém. První typ půjde zaktivovat ručně ve chvíli, kdy bude uživatel cítit podezření na potenciální lokalizátor v jeho blízkosti. Druhý typ skenování pak bude pravděpodobně v určitých časových intervalech skenovat vaše prostředí s tím, že pokud v něm na nějaký podezřelý lokalizátor narazí, dá vám o něm vědět. Super je navíc i to, že aplikace nejenže dokáže lokalizátory najít, ale dle všeho s nimi i komunikovat, takže například AirTagy bude přes ní možné „rozpískat“ a tím pádem je snáz najít. Zdá se tedy, že je skutečně na co se těšit.