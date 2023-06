Novinka z iPhonu 14 zachránila kalifornskou turistku

Společně s nástupem modelů iPhonů 14 byla představena funkce SOS satelitního volání. Apple tak opět ukázal, že bezpečnost uživatelů jeho smartphopnů je pro něj důležitá a pro mnoho z nich byla tato novinka jednou z motivací ke koupi zařízení nové generace.

O víkendu zachránila další život kalifornské turistce, která se zranila na stezce. Jak informovala televize ABC7, Juana Reyesová se vydala na túru v odlehlé části u vodopádů Canyon Falls v oblasti Angeles National Forest pohoří San Gabriel, když došlo k nehodě, při které byla zraněna. Část stezky se pod ní propadla a ona si zlomila nohu. Bohužel však k přivolání pomoci neměla mobilní signál a lidé, kteří byli s ní na tom byli stejně. Byla však majitelkou iPhonu 14. „Naštěstí má můj telefon tu satelitní funkci SOS, se kterou jsem se mohla spojit…. Předpokládám, že přes satelity,“ řekla Reyesová. Satelitní volání obdrželo oddělení leteckých operací hasičského sboru okresu Los Angeles a na místo nehody dorazilo s vrtulníkem, který Reyesovou úspěšně dopravil do bezpečí.

Ankle injury hoisted by @LACoFireAirOps after we were notified via iPhone 14 911 sos satellite feature. pic.twitter.com/Z7e18VLgQs

— Mike Leum (@Resqman) June 24, 2023