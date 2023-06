iPhony 15 (Pro) budou podle Applu hit

Přijde vám, že loni představené iPhony 14 (Pro) jsou hitem, který je jen stěží překonatelný? Pak vězte, že jejich oblibu a silné prodeje má Apple v plánu překonat už letos řadou 15 (Pro). Naznačuje to minimálně výroba těchto modelů, která se rozbíhá na plné obrátky a která se zdá být opravdu megalomanská. Díky tomu by tak měla být velká poptávka po telefonech uspokojena daleko snáz než tomu bylo loni, což je rozhodně pozitivní.

Na nynější dění v dodavatelském řetězci Applu se nyní zaměřil konkrétně analytik Ross Young ze společnosti DSCC. Tomu se podařilo zjistit konkrétně to, že například výrobci displejů mají o 100 % vyšší objednávky panelů než tomu bylo ve stejném období loni při přípravách iPhonů 14 Pro. Je sice jasné, že zčásti má Apple v plánu těmito kroky eliminovat problémy s dostupností, které byly zejména u řady 14 Pro vskutku velké, nicméně vzhledem k tomu, že u iPhonů 15 (Pro) nasadí například dlouho očekávaný USB-C port namísto Lightningu, je prakticky jasné, že zájem uživatelů ten loňský překoná. Jediným větším zádrhelem by tak mohla být snad jen cena, která se však bude pravděpodobně pohybovat zhruba na stejné úrovni jako u iPhonů 14 (Pro). Ani ta by tedy snad nemusela stát rekordním prodejům v cestě.