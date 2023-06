Vision Pro je na dlouhé používání moc těžký. Apple má řešení, zadarmo vám ho ale nedá

Poté, co Apple na začátku června světu představil svůj první AR/VR headset Vision Pro, začal jsem díky konci utajování testovat mezi svými zaměstnanci v daleko větší míře. Díky tomu se tak začínáme o headsetu dozvídat čím dál tím více zajímavých informací, které nám jej pomáhají ještě lépe pochopit. O další zajímavý detail se nyní postaraly zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, byť se sluší jedním dechem dodat, že se o nic pozitivního tak úplně nejedná.

Zdroje Gurmana pocházející dle všeho přímo Applu prozradily konkrétně to, že si spousta zaměstnanců, kteří nyní s Vision Pro přišli do styku, stěžuje na to, že při delším používání je skutečně těžký a může mát dokonce tendenci sjíždět. Apple sice doposud přesnou hmotnost produktu neprozradil, nicméně jelikož si na ní stěžovali už i youtubeři, kteří si mohli po WWDC headset osahat, zdá se, že právě tato věc by mohla být ve výsledku skutečně jedním z hlavních úskalí tohoto produktu. Zdroje Gurmana nicméně přišly s tím, že Apple si z vyšší hmotnosti nic nedělá a říká, že komu bude vadit, může vše vyřešit přídavným horním popruhem, který headset lépe zafixuje na hlavě a rozloží jeho hmotnost tak, aby bylo používání příjemnější. Háček je však v tom, že kvůli bagatelizaci celé záležitosti nepočítá Apple ani s tím, že by horní popruh přibaloval do balení headsetu, takže komu se bude zdát produkt příliš těžký, bude jej čekat další investice v podobě jeho samostatné koupě, což je s ohledem na cenovku samotného produktu trochu zvláštní. Jelikož však do startu prodejů zbývá ještě poměrně dost času, může Apple nakonec obsah balení pozměnit.