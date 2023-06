Tato funkce iPhonů 14 (Pro) je pomocníkem, ale i postrachem záchranářů

Ne každá nová funkce iPhonů funguje zcela podle představ Applu. Skvělým příkladem může být detekce autonehody, která dorazila spolu s iPhony 14 (Pro) a novými generacemi Apple Watch na podzim loňského roku. Ta totiž sice na jednu stranu dokáže přivolat záchranu v případě autonehody, na druhou stranu však stále vykazuje podle všeho poměrně vysokou chybovost, kvůli které zahlcuje zbytečně tísňové linky. Přesně to se stalo i o uplynulém víkendu v americkém Tennessee.

Minulý víkend se konal v Manchesteru v Tennessee hudební festival Bonnaroo, kterého se zúčastnilo více než 80 000 lidí různých věkových kategorií. S ohledem na takto velký počet lidí je tak zřejmě každému jasné, že nějaké to falešné volání z místa může například kvůli neuzamknutí displeje telefonu a jeho následným pohybům v kapse, kabelce či batohu přijít, s čímž ostatně každoročně počítají i záchranné složky. Letošek však suverénně překonal veškeré předešlé ročníky. Nechtěných hovorů na tísňové linky bylo totiž podle záchranářů pětkrát víc než tomu bylo v předešlých letech a to právě kvůli funkci detekce autonehody z iPhonů 14 (Pro) a Apple Watch. Apple měl sice na celou situaci reagovat poměrně svižně a záchranářům nabídnout, že na místo pošle své inženýry, kteří se budou snažit proškolit účastníky festivalu ohledně (de)aktivace funkce, avšak vše nakonec stačilo jednoduše vyřešit tak, že pořadatelé festivalu vyhlásili výzvu k dočasné deaktivaci funkce. Tu sice ne každý účastník festivalu uposlechl, nicméně i tak se nechtěné telefonáty na tísňovou linku snížily až o 60 %. Apple má tedy do budoucna rozhodně co zlepšovat. Jeho novinka je totiž zatím částečně kontraproduktivní.