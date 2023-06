Kryptoměnami půjde díky Mastercard platit ve většině obchodů

Kryptoměny se těší v posledních letech velké popularitě, která navíc bude velmi pravděpodobně i nadále stoupat. Určitý háček je u nich však v tom, že jsou využívány primárně jako způsob investice a nikoliv alternativní platidlo a to z jednoho prostého důvodu – z hlediska využití coby platidla se totiž jedná o velmi složitý proces. Právě to by ale ráda změnila společnost Mastercard skrze svůj program Engage.

Program Engage společnost Mastercard provozuje již poměrně dlouho, přičemž nyní se jej rozhodla právě o kryptoměny rozšířit. Cílem tohoto kroku je propojení kryptoburz, bank a dalších společností ve snaze vytvořit prostředí, ve kterém by bylo provádění plateb kryptoměnami co nejsnadnější. Jinými slovy, kryptoměnami byste si měli mít v budoucnu možnost zaplatit oběd, rohlík či třeba pivo, jelikož by měly být přijímány všude, kde jsou přijímány karty Mastercard, což je minimálně v Česku prakticky všude, kde funguje platební terminál. Právě široká síť míst, na kterých lze zaplatit kartou, by ostatně měla hrát rozšíření plateb kryptoměnami velmi do karet.

Velkým pozitivem je, že Mastercard není z hlediska kryptoměn žádným začátečníkem, díky čemuž tak může své nabyté zkušenosti nyní zúročit právě na novém projektu. V loňském roce například společnost představila software Crypto Secure zajišťující vyšší bezpečnost při nákupu kryptoměn na burzách. A jelikož je toto řešení mezi uživateli velmi oblíbené, lze jej do značné míry považovat za zajímavý příslib rozmachu kryptoprojektů Mastercardu do budoucna – tedy třeba i jeho nynější snahy o platby kryptem v obchodech. O jak velkém časovém horizontu se bavíme nicméně můžeme v tuto chvíli jen stěží odhadnout.