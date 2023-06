Důvod k obavám? Apple chce příští rok šetřit na procesorech pro iPhony

iPhony jsou ve světě smartphonů dlouhodobě považovány za udavače výkonnostních trendů. Ostatně, jsou to právě tyto telefony, které rok co rok posouvají mobilní výkon na novou úroveň, díky nové generaci čipů řady A. Ty si pro své telefony vyvíjí Apple z velké části sám, přičemž výrobu následně svěřuje do rukou svému dvornímu dodavateli, tajwanské společnosti TSMC. Jelikož však její služby stojí rok od roku více peněz, zdá se, že i zde chce začít Apple šetřit.

iPhony 15 (Pro) mají letos dostat jako vůbec první iPhony procesory vyrobené 3nm vyýrobní technologií, která jim díky vyššímu nahuštění tranzistorů u sebe zaručí jednak vyšší výkon, ale zejména pak nižší energetickou náročnost. Pokročilejší výrobní proces však s sebou přináší i vyšší výrobní náklady, které se Applu dlouhodobě platit nechtějí. V příštím roce by proto rád u iPhonů 16 (Pro) nasadil 3nm procesory, které budou využívat jiný výrobní proces s nižší cenou. Ten má sice již nyní TSMC k dispozici, avšak háček je v tom, že je podle dostupných informací méně kvalitní (oproti řešení Applu) a jednak v tom, že jej bude využívat i většina ostatních klientů TSMC. Jinými slovy, srdce iPhonů v příštím roce by mohla být technologicky stejná jako kdejakého Androidu.

Jelikož je zatím do finálního rozhodnutí spousta času, Apple má v tuto chvíli stále řešit řadu dalších možností, jak celou záležitost vyřešit. Prioritou jsou pro něj v tuto chvíli údajně sice úspory při výrobě, nicméně je otázkou, zda si může dovolit zariskovat a jít směrem k úsporám tím, že sníží kvalitu svých procesorů. Právě snižování kvality se pak chce Apple podle interních informací za každou cenu vyhnout, takže je možné, že se celou situaci nakonec pokusí vyřešit jednoduše tak, že s TSMC vyvine další výrobní proces, který by mohl být jakýmsi hybridem toho, který využije u čipů A16 Bionic a toho, který bude využívat konkurence. Vše ale v tomto směru ukáže skutečně až čas.