Aktivujte si na iPhonu superúsporný mód a prodlužte tak jeho výdrž baterie

Přestože Apple v posledních letech na výdrži iPhonů dost zapracoval, pravdou je, že se čas od času stejně člověk dostane do situace, kdy mu baterka jeho telefonu zkrátka nestačí. O to víc potěší, že se najdou koumáci, kteří si s ní díky Zkratkám pro Siri dokáží do jisté míry poradit. A jelikož jedna taková zkratka začala nyní kolovat po internetu a uživatelé jsou z ní alespoň podle sociálních sítí nadšení, byla by škoda vám o ní nedát vědět.

Zkratka Intelligent Power aktivuje na vašem iPhonu jakýsi superúsporný mód a to jednoduše tak, že když klesne baterie vašeho telefonu pod určitou hranici, kterou si můžete sami nastavit (potažmo necháte výchozích zbývajících 5 %), automaticky se deaktivuje Bluetooth, WiFi či se sníží jas na 15 %. Spolu s několika dalšími úkony se tak celková energetická spotřeba vašeho telefonu sníží na minimum, díky čemuž by se měla prodloužit výdrž jeho baterie. Nečekejte sice zázraky, jelikož například deaktivací WiFi a Bluetooth ušetříte vzhledem k energetické úspornosti těchto komponent velmi málo energie, každá troška do mlýna se však samozřejmě počítá.

Než se pustíte do instalace a zkoušení této zkratky, připomínáme, že je potřeba jí otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek. Pokud tyto kroky nedodržíte, nebude zkratku možné do iPhonu přidat.

Zkratku Intelligent Power stáhnete zde