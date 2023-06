Posílání zpráv přes Siri bude s příchodem iOS 17 ještě snažší

Využíváte Siri k odesílání zpráv vašim přátelům či rodině? Pak pro vás máme skvělou zprávu. S příchodem iOS 17 se tato její schopnost dostane na novou úroveň a to díky na první pohled poměrně banálnímu vylepšení. Apple totiž konečně umožní u Siri nastavit výchozí komunikátor, který bude k odesílání zpráv využívat.

V současnosti platí, že když Siri požádáte o odeslání zprávy vašemu kontaktu, učiní tak přes nativní aplikaci Zprávy. Komunikovat sice dokáže i přes WhatsApp a tak podobně, ale aby zprávu odeslala přes cokoliv jiného než Zprávy, je třeba jí to přímo říci, což může být v případě, že využíváte primárně jiný komunikátor než Zprávy otrava. To ale s příchodem iOS 17 už platit nebude. Nově totiž bude možné nastavit vlastní výchozí komunikátor, díky čemuž tak odpadne nutnost říkat Siri, že má danou zprávu odeslat přímo přes něj. Jedná se tedy bezesporu o velmi užitečný upgrade, který při hlasové komunikaci se Siri ocení snad každý. O to úsměvnější je, že jej Apple velmi pravděpodobně nasazuje nikoliv kvůli uživatelskému komfortu, ale ve snaze vyhnout se vyšetřování ze strany EU kvůli potenciálnímu zneužívání svého postavení.