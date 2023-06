Apple prezentoval Vision Pro jako dokonalý doplněk do letadla. Sám jej v něm však omezí

Přestože ke spuštění prodejů prvního AR/VR headsetu Applu ve formě Vision Pro dojde až na začátku příštího roku, už nyní víme o tomto produktu skutečně mnoho věcí. Pravdou je však to, že spoustu z nich Apple při představení novinky zatajil a ty tak následně vypluly na povrch až s první betou visionOS, která vyšla tento týden. Dozvěděli jsme se z ní například i o dosud neznámém „cestovním režimu“ pro využívání headsetu v letadlech. Trochu úsměvné je nicméně to, že ačkoliv samotný Apple headset v letadle prezentoval, bude jeho využití při cestování méně příjemné než standardně, jelikož režim omezí řadu jeho funkcí.

Podle informací, které první beta visionOS odhalila, je takzvaný Travel Mode kvůli správné funkčnosti vždy v letadle zapnout, aby headset fungoval v rámci možností správně. „V rámci možností“ je pak v předešlé větě použito skutečně na místě. Kvůli nedostatku místa v letadle se totiž funkčnost headsetu upraví tak, aby byl schopen poskytnout slušný zážitek i na malém prostoru, což s sebou nese například částečnou deaktivaci senzorů zodpovědných za sledování okolí, jelikož ve stísněním prostoru by byly zbytečné a zároveň prý nespolehlivé kvůli neustále se pohybujícím lidem kolem vás a tak podobně. Díky deaktivaci tedy bude mít uživatel zajištěno, že zážitek z VR bude na vyšší úrovni než kdyby senzory fungovaly i nadále. Poměrně zajímavé je ale třeba i to, že cestovní režim určitým způsobem upraví třeba i funkčnost senzorů pro monitoring očí. Apple totiž upozorňuje v betě na to, že cestovní režim může určitým způsobem zhoršit ovládání headsetu pohledem zřejmě kvůli tomu, že headset nemusí sedět na hlavě přesně tak, jak by měl. Cestovní režim by tedy měl zřejmě určitým způsobem tyto nepřesnosti korigovat, aby bylo ovládání i nadále co nejlepší.

Při využívání Vision Pro v letadle ale myslí Apple i na bezpečnost cestujících. V betě se totiž objevují i hlášky typu „zůstaňte v cestovním režimu neustále na jednom místě a nepohybujte se“, čímž chce kalifornský gigant zamezit jakýmkoliv potenciálním nepříjemnostem, které by se mohly kvůli headsetem zakrytým očím dostavit ať už přímo u vás, nebo v případě kolize s ostatními cestujícími. Zkrátka a dobře, používání Vision Pro v letadle s sebou ponese celou řadu omezení, která úplně nepotěší. Na druhou stranu je ale pravda, že pokud i přes tato omezení dokáže headset uživatelům cestování zpříjemnit, vyplatí se využít.