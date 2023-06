Vision Pro bude moci díky speciálnímu režimu používat kdokoliv, nejen jeho majitel

Možná si to ani neuvědomujete, ale Apple produkty jsou vytvořeny s důrazem na používání jedním uživatelem, tedy snad až na výjimku v podobě Maců. iPhony, iPady, Apple Watch či snad AirPods totiž neumožňují vytvoření více uživatelských účtů, přičemž i jejich autentizace je zamýšlena pro jednoho uživatele kvůli snaze maximalizovat bezpečnost. Zatímco však u nich to dává s ohledem na styl používání i cenovku smysl, v případě nedávno představeného Vision Pro by se jednalo zřejmě o problém. Jen stěží si totiž lze představit, že by si v budoucnu rodiny kupovaly vícero headsetů, kdy by měl každý člen rodiny ten svůj. Apple však naštěstí na tuto věc myslí.

Ve středu v noci vydaná první beta visionOS a s ní příchozí SDK pro visionOS, které vývojářům otevírá dveře ke tvorbě aplikací, odhalily konkrétně to, že systém pro AR/VR headset Applu obsahuje dosud neoznámený režim hosta nebo chcete-li Guest Mode. Ten nebude k určitým autentizacím vyžadovat sken duhovky skrze autentizační technologii Optic ID, jelikož bude autentizace schopen provádět skrze majitelem headsetu vytvořené heslo. Fajn je pak to, že majitel headsetu si nastaví, kam všude dá uživateli na účtu hosta přístup, díky čemuž bude mít jistotu, že se host nedostane nikam, kam by neměl. Citlivé věci typu hesla, smazané a skryté fotky a tak podobně mu pak budou zapovězeny zcela, jelikož se k nim přes hesla vůbec nedostane.

SDK odhalilo i drobný detail ohledně Optic ID. Jeho tvorba bude fungovat dle všeho prakticky stejně jako tomu je u Face ID či Touch ID, přičemž v případě, že nosíte čočky, bude třeba načtení duhovky provést vícekrát, stejně jako tomu je u Face ID se slunečními brýlemi. Na testy spolehlivosti celé technologie a tak podobně si nicméně budeme muset počkat do vydání headsetu.