Tato funkce Apple Vision Pro vám vyrazí dech. Reálný svět dokáže převést na virtuální

Když Apple na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC před více než dvěma týdny světu ukázal svůj AR/VR headset Vision Pro, mnoha uživatelům při jeho prezentaci spadla brada. Jedná se totiž o v mnoha ohledech neuvěřitelný systém navzájem propojených technologií, který by měl lidem s trochou nadsázky umožnit to, co dosud vídali maximálně tak ve sci-fi filmech. A s přibývajícími informacemi o zařízení úžas jen a jen roste, byť má i nadále pachuť vysoké ceny.

Jednou z nejúžasnějších vychytávek headsetu Vision Pro, nebo spíše jeho operačního systému visionOS, je funkce Visual Search. Ta vychází z funkce Visual Lookup z iPhonů a iPadů, avšak je posunuta na zcela jinou úroveň. Zatímco na iPhonech totiž funguje Visual Lookup „jen“ jako generátor doplňkových informací k věcem rozpoznaným na fotkách, Visual Search u Vision Pro slouží přímo k integraci s reálným světem. Například když si budete na papírovém letáku prohlížet text obsahující odkaz, visionOS tento odkaz rozpozná a umožní jej okamžitě otevřít v jednom z oken Safari. Visual Search jde však ještě dál, jelikož dokáže do jisté míry „chápat“ daný text. Když tedy budete například pročítat recept k pokrmu, Visual Search vám umožní v něm převést jednotky, ve kterých jsou uváděny ingredience, na jiné, které vám více vyhovují. Zkrátka a dobře, pomocník k nezaplacení.

Vision Pro ocení ale třeba i cestovatelé, jelikož Visual Search dokáže rozpoznat text v cizích jazycích a ten následně přeložit okamžitě do jazyka, kterým uživatel hovoří. V tomto směru se nicméně rozhodně nedá hovořit o exkluzivní funkci, jelikož podobnou schopnost nabízí Google již nějakou dobu u svého překladače. visionOS by však měl být v tomto směru pokročilejší, díky čemuž by tak mělo být využívání funkce logicky i příjemnější. Zkrátka a dobře, je na co se těšit.