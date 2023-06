6 žhavých letních audio hitů z dílny JBL, které byste si neměli nechat ujít

Komerční sdělení: Léto je tu a s ním i vysoké teploty, které člověka přímo vybízí k tomu trávit čas u vody, na terasách či obecně venku v obklopení přátel či rodiny. A co by to bylo za pohodové chvíle, když by u nich nehrála vaše oblíbená hudba, která dokáže už tak perfektní atmosféru ještě o nějaký ten level výš posunout? Pokud právě přemýšlíte nad tím, jaký audio produkt letošní léto rozezvučí, máme pro vás v následujících řádcích pár tipů, které jsou pro tyto účely jako dělané.

JBL Charge 5 WiFi

Začít náš letní výběr zřejmě nelze ničím jiným než ikonickými reproduktory Charge 5, který se nyní dočkal velmi zajímavého upgradu v podobě WiFi modulu. Právě tyto válcovité Bluetooth+WiFi reproduktory s velmi kvalitním zvukem má totiž se značkou JBL spojené snad každý. A není se příliš čemu divit. Za přívětivou cenu totiž dostanete kromě líbivého designu, kvalitního zvuku či možnosti využívat jej díky krytí IP67 i u vody třeba i integrovanou powerbanku, která vám snadno nabije váš iPhone. Když k tomu navíc přičteme možnost připojit k reproduktoru současně hned dva telefony či až dvacetihodinovou výdrž baterie, dostáváme parťáka, kterého zkrátka chcete mít nejen za hezkého počasí po boku. A co že přesně mu přináší jeho podpora WiFi? No přeci podporu AirPlay, kterou v kombinaci s Apple produkty zcela určitě oceníte nejvíce. Přehrávání hudby přes tento reproduktor je totiž díky AirPlay rázem ještě snažší než doposud. WiFi knektivita zde ale zajišťuje například i skrze Alea Multi-Room Music, Chromecast build-in či Spotify Connect. Přehrávání hudby přes tento vylepšení model je zkrátka jednodušší než kdykoliv předtím.

JBL Boombox 3 WiFi

Hledáte-li něco trochu většího a hlučnějšího, pak je JBL Boombox 3 správnou cestou. Jedná se totiž o nesmírně výkonný reproduktor, který potěší masivním zvukem JBL Original Pro Sound a doslova nejhlubšími basy. Vychutnat si tak můžete bohaté zvukové spektrum, a to ať už se nacházíte kdekoliv. Co se týče výdrže, tento model na jedno nabití vydrží hrát až 24 hodin. Díky tomu máte dostatek energie na celý den. Zároveň ani nechybí možnost reproduktor použít jakožto powerbanku a nabíjet přes něj například telefon.

Ani v tomto případě samozřejmě nechybí odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67 či funkce PartyBoost pro dvojnásobnou porci zábavy. Pokud vás pak zajímá technologie propojení, to je zajišťováno přes Bluetooth či WiFi. A jelikož nabízí WiFi u tohoto modelu stejné benefity jako tomu je u Charge 5, je přehrávání hudby jedna velká lahoda. Když k tomu ještě přidáme poměrně stylový design a eco-friendly balení, pak je jasné, že tento kousek má rozhodně co nabídnout.

JBL Tune 520BT

Řadíte se mezi fanoušky náhlavních sluchátek a hledáte vhodný model, který vás potěší zejména s ohledem na poměr cena/výkon? Pak byste neměli přehlédnout JBL Tune 520BT. Jedná se o parádní bezdrátová sluchátka, která potěší kvalitním zvukem JBL Pure Bass a až 57hodinovou výdrží baterie na jedno nabití. Aby toho nebylo málo, podporují i rychlé nabíjení. Již za 5 minut tak získají dostatek šťávy pro další 3 hodiny přehrávání.

V případě náhlavních sluchátek hraje důležitou roli i jejich design a provedení. Ani na to se samozřejmě nezapomnělo, jelikož se JBL Tune 520BT pyšní lehkým, pohodlným a sklápěcím designem. Za zmínku pak také stojí použití moderní bezdrátové technologie Bluetooth 5.3, kvalitní mikrofony pro případné hands-free hovory s funkcí Voice Aware, podpora vícebodového připojení či možnost využití hlasových asistentů jako Siri nebo Google.

JBL Wind 3S

Velice zajímavým produktem je JBL Wind 3S. Jedná se totiž o přenosný Bluetooth reproduktor, který cílí primárně na cyklisty. Hned na první pohled se totiž vyznačuje svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností. To ale na druhou stranu ještě neznamená, že by jakkoliv strádal, ba právě naopak. Pyšní se totiž vysoce kvalitním zvukem a dokonce také dvěma režimy ekvalizéru. Konkrétně tedy režimem Sport pro exteriér a Bass pro interiér. Co je každopádně asi nejdůležitější, je jeho dokovací základna/držák na řídítka, což umožňuje snadné ukotvení reproduktoru a máte prakticky hotovo.

JBL Wind 3S samozřejmě disponuje technologií Bluetooth, díky čemuž se můžete bezdrátově připojit, například z vašeho telefonu, tabletu či laptopu, a můžete se okamžitě pustit do poslechu vaší oblíbené muziky. Stejně tak nesmíme zapomenout zmínit odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67. Ať už se tedy chystáte kamkoliv, reproduktor se jen tak něčeho nezalekne.

JBL Tune Beam a Tune Buds

Hledáte cenově dostupná a zároveň kvalitní sluchátka, která vás potěší kvalitním zvukem? Pak jste je právě našli. JBL totiž přichází na trh s novinkami Tune Buds a Tune Beans, tedy sluchátky klasického „airpodovského“ typu a dále pak typu „fazolí“ s velkým tělem, avšak zato beze „stopky“. Vyjma designu jsou nicméně sluchátka stejná a je tak jen na vás, co v uších lépe sedí vám. A co tedy novinky nabízí?

Vychvalovat u sluchátek JBL jejich zvuk je jako nosit dříví do lesa, protože s jeho kvalitou se už tak nějak počítá. Co si však vypíchnout rozhodně zaslouží, je Bluetooth 5.3 s podporou LE audio, díky čemuž si tak můžete i bezdrátové přehrávání vychutnat ve vysoké kvalitě. Dalším nesporným benefitem sluchátek je aktivní potlačení okolního hluku či funkce Smart Ambient, která inteligentně tlumí či naopak propouští zvuky zvenčí. Pokud potřebujete přes sluchátka vyřizovat telefonní hovory, zcela určitě vás potěší soustava čtyř mikrofonů, které jsou schopné velmi kvalitě zachytit váš hlas. Zapomenout ale nesmíme ani na parádní 48hodinovou výdrž baterie (samozřejmě v kombinaci s nabíjecím pouzdrem), odolnost vůči vodě a prachu či podporu aplikace JBL Headphones, skrze kterou si lze sluchátka přes telefon různě donastavit. Zkrátka a dobře, je o co stát. Cena obou modelů je nastavena na 2490 Kč s tím, že do prodeje zamíří již brzy.

