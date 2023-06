Virtuální asistentky využívá alespoň občas téměř polovina Čechů

Služby konverzační umělé inteligence v podobě virtuálních asistentek nebo asistentů využívá alespoň někdy téměř polovina Čechů. Nejčastěji komunikují Češi s virtuálními asistentkami skrze telefon, ostatní zařízení jako televize nebo reproduktory jsou zatím spíše výjimečné. Z konkrétních služeb vede jasně Google Asistent, druhá je Siri od Applu. Vyplývá to z průzkumu technologické firmy Agnostix mezi více než 1000 respondenty napříč českou společností.

O tzv. virtuálních asistentkách nebo asistentech slyšely a mají základní povědomí ¾ Čechů. Jednoznačně nejvíc osobních zkušeností s jejich využíváním mají řídící pracovníci, kteří virtuální asistentky také nejčastěji běžně využívají. „Většina lidí si to zatím ještě ani neuvědomuje, ale s konverzační umělou inteligencí už se dnes běžně potkává. V mapách při navigování, v bankovní aplikaci, v autě, při komunikaci s call centrem nebo v práci,“ popisuje Mário Mitas, spoluzakladatel společnosti Agnostix, která se na vývoj virtuálních asistentek specializuje.

Telefon je nejpřirozenější

Přestože hlasové ovládání a služby virtuálních asistentek podle průzkumu alespoň občas využívá skoro polovina Čechů, po překonání některých současných bariér lze očekávat ještě mnohem masivnější růst využívání služeb na bázi ovládání hlasem. Jednou z těchto bariér je ochota lidí mluvit na stroje či zařízení. To potvrzují i výsledky průzkumu. Jednoznačně nejvíc využívají Češi virtuální asistentky prostřednictvím telefonu. Další zařízení či stroje jako auto, televize, reproduktory, počítač nebo domácí spotřebiče a jiné prvky domácnosti jsou spíše výjimkou.

„Mluvit na telefon je pro nás přirozené, ale s jinými zařízeními nebo spotřebiči nám to přijde zvláštní. Je to ale jen otázka času. Mluvit do telefonního sluchátka bylo pro lidi na začátku také nezvyklé. Generace současných dětí již tento blok v sobě nebude mít tak hluboce zakořeněný a ovládat různá zařízení hlasem pro ně naopak bude nejpřirozenější,“ popisuje Martin Franc, spoluzakladatel Agnostixu.

Asistentek bude přibývat

Další bariérou většího rozvoje je zatím příliš malý počet dostupných a kvalitních asistentek nebo asistentů fungujících v češtině. Pokud jde o konkrétní služby nebo produkty na vysoké úrovni a v češtině, vystačí na jejich spočítání prsty na obou rukách.

Jednoznačnou jedničkou mezi asistentkami je pro Čechy nyní Google Asistent, který napříč ekonomicky aktivní částí populace využívá čtvrtina lidí. Na druhém místě figuruje Siri od Applu a na dalších pozicích už se objevují asistentky českých bank Kate (ČSOB) a Aneta (Air Bank). Až za nimi se nachází například Alexa od Amazonu, Cortana od Microsoftu nebo škodovácká Laura.

Větší rozšíření kvalitních česky mluvících virtuálních asistentek je ale také na spadnutí. Pomoci mu mají snahy o demokratizaci tohoto řešení. „Momentálně dokončujeme práce na platformě, která umožní podstatně rychlejší a levnější vývoj českých virtuálních asistentů. Díky naší masivní předpřípravě bude možné si vlastního asistenta snadno vytvořit, a technologie se tak vedle korporací stane dostupnější i pro velké a středně velké firmy,“ popisuje Mário Mitas z Agnostixu.

Zjišťování informací, domácnost, nákupy i finance

Rychlému rozšiřování virtuálních asistentek a hlasového ovládání v Česku nahrává kromě pokroku v oblasti umělé inteligence i zvědavost a nadšení pro inovace, které jsou pro Čechy typické. Potvrzují to i výsledky průzkumu, podle kterých by virtuální asistentku ocenily ¾ dotázaných lidí. Primární motivací k jejímu využívání je pro ně snazší život. Češi by tak virtuální asistentku ocenily pro zjišťování informací, v péči o domácnost, při nakupování a také pro správu financí.