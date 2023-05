5 netradičních věcí, na které se můžete zeptat Siri

Hádanky a vtipy Asi to nejjednodušší, čím můžete začít, je požádat Siri, aby vám řekla vtip, případně aby vám zadala hádanku. Nebojte se otázky „Hey Siri, tell me a joke“ nebo „Hey Siri, tell me a riddle“ zopakovat klidně vícekrát, Siri zajisté bude mít v zásobě více odpovědí. Můžete vyzkoušet také otázku „Hey Siri, tell me a knock knock joke“. Fotogalerie Siri vtipy hadanky 1 Siri vtipy hadanky 2 Siri vtipy hadanky 3 Siri vtipy hadanky 4 Siri vtipy hadanky 5 Siri vtipy hadanky 6 Vstoupit do galerie

Technologie Pokud nejsou hádanky a klasické vtipy zrovna vaším šálkem čaje, můžete se Siri vyzkoušet jiné typy otázek, například z oblasti technologií. Schválně, co se stane, pokud Siri oslovíte „Alexa“ nebo „OK Google“? Můžete se jí zeptat také na to, co si myslí o Google Assistant, požádat ji, aby vydělila nulu nulou, nebo jí položit záludnou otázku, zda je robot. Fotogalerie #2 Siri technologie 1 Siri technologie 2 Siri technologie 3 Siri technologie 4 Siri technologie 5 Siri technologie 6 Siri technologie 7 Vstoupit do galerie

Literatura a poezie Hlasové asistentce ukryté ve vašem iPhonu není cizí ani umění, a to včetně literatury. Můžete tedy zkusit Siri požádat, aby vám přednesla haiku. řekla báseň, nebo odvyprávěla příběh – některé odpovědi vás jistě překvapí. Mezi další otázky, které můžete Siri v tomto směru položit, patří také třeba „what’s the meaning of life“. Fotogalerie #3 Siri Literatura 1 Siri Literatura 2 Siri Literatura 3 Siri Literatura 4 Siri Literatura 5 Vstoupit do galerie

Filmy a seriály Siri si s vámi bude umět skvěle popovídat také o filmech a seriálech. Můžete se jí například zkusit zeptat, jestli zima přichází, nebo jestli je Jon Snow mrtev. Siri si umí poradit i s odkazy na Matrix („Hey Siri, red pill or blue pill?“), Pána prstenů („Show me directions to Mordor“) nebo s otázkou, o čem je film Počátek. Fotogalerie #4 Siri filmy serialy 1 Siri filmy serialy 2 Siri filmy serialy 3 Siri filmy serialy 4 Siri filmy serialy 5 Vstoupit do galerie