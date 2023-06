Na iPhony dorazila česky mluvící hlasová asistentka! Vyzkoušeli jsme ji

Česky hovořící Siri na našich iPhonech stále nemáme a je otázkou, kdy a zda vůbec se naší mateřštinu naučí. O to víc proto před lety mnohé z nás zaujal projekt fanouška Applu Davida Becka s názvem Hello Emma, který na iPhony česky mluvící hlasovou asistentku do jisté míry přinesl. Fráze „do jisté míry“ je zde nicméně vskutku důležitá – Davidova asistentka byla totiž založená na Zkrátkách pro Siri, což bylo ve výsledku i jejím největším limitem. Toto řešení totiž samozřejmě nemůže z hlediska funkčnosti plně konkurovat klasické umělé asistentce typu Siri, Alexa či Google Asistent. Po vydání iOS 14 byl navíc celý Davidův projekt „rozladěn“ novými mechanismy v systému, což jej svým způsobem v podobě, v jaké byl zprvu k dispozici, zahubilo. David se však nevzdal a nyní v App Store uvolnil aplikaci Hello Emma, která má česky mluvící hlasovou asistentku na iPhonech nabídnout. A protože je aplikace již venku, vyzkoušeli jsme ji.

Poté, co aplikaci nainstalujete a spustíte, požádá vás o povolení přístupu k mikrofonu a kalendáři spolu s vyplněním vašeho jména a toho, jak vás má oslovovat. Jakmile tak učiníte asistentka začne fungovat a vy si tak můžete užít české zadávání příkazů, na které vám Emma samozřejmě zareaguje jak jinak než česky (k dispozici je ale i slovenština, polština a angličtina). Bohužel, hlas asistentky je velmi robotický, jelikož se jedná o český voiceover, takže se v tomto směru se Siri absolutně rovnat nemůže, což je však zřejmě jasné naprosto každému. Co se pak týče funkčnosti jako takové, zde musím upřímně říci, že ta je alespoň zatím naprosto elementární a moc zábavy vás s Emmou nečeká. Jasně, když jí řeknete, že chcete volat ten a ten kontakt, napsat tomu a tomu kontaktu zprávu, zjistit něco z kalendáře, zjistit datum, čas či další podobné základy nemá problém. Komplikovanější věci typu ovládání chytré domácnosti ale nezvládá, stejně jako zatím neumí třeba spouštět hudbu (byť to je slíbeno do budoucna).

Emmu lze využít i k vyhledávání na internetu, kdy jí jednoduše položíte dotaz a ona jej vyhledá v Safari a následně vám nabídne výsledky. Škoda jen, že výsledky nabízí tak, že vám ukáže webovou stránku (a to ještě homepage Googlu), ve které je seznam článků, které na dotaz odpovídají. Jedná se tedy spíš o klasické hlasové zadávání příkazů, které je v Safari dostupné i nativně, zde je však doplněno mezikrokem v podobě hlasového pokynu přes Emmu.

Jelikož je vše založeno na diktování, asi vás nepřekvapí, že je jednak třeba vše vyslovovat srozumitelně. Ani tak si však Emma neporadí se vším a například pokud máte u kontaktu emoji a chcete mu zavolat či mu napsat zprávu, nepochopí to, ani když vyslovíte jméno kontaktu právě s emoji. V mém případě mám přítelkyni uloženou jako „Terezka ❤️“, takže jsem zkoušel Emmu poprosit o zprávu či hovor „Terezka srdíčko“. Namísto provedení tohoto úkonu však nabídla adresář kontaktů se všemi Terezami, které mám v kontaktech. Naštěstí je však k dispozici možnost si diktování některých frází upravit tak, aby Emma pochopila, co jí myslíte, takže „Terezka ❤️“ stačila upravit na „moje Terezka“ a Emma už rozumí. Každý takový zdržující mezikrok však tak trochu zabolí.

Dalším nedostatkem, na který je třeba upozornit, je to, že Emma funguje jen v případě, že je aplikace spuštěná, což je tedy další klíčový rozdíl v porovnání se Siri. Hlasové příkazy navíc přijímá jen poté, co stisknete tlačítko mikrofonu, takže tak plynulé hovory jako se Siri tu čekat nemůžete. To však bohužel i proto, že se spoustou různých frází si Emma vůbec neporadí buď kvůli tomu, že je neumí, nebo kvůli tomu, že je špatně slyší a vy nadiktujete úplnou hloupost, která ani nedává smysl.

Už z předešlých řádků je vám asi jasné, že je Hello Emma spíš něčím zajímavým na zkrácení dlouhé chvíle, než vyloženě využitelnou záležitostí k výraznému zjednodušení používání iPhonu. Zde je však třeba se Davida Becka svým způsobem zastat, jelikož to, v jakém je Emma stavu, vlastně není jeho „vina“, nýbrž vina Applu, který si funkce pro Siri drží pod pokličkou a tím eliminuje vznik jakékoliv zajímavější konkurence. Naopak by se mi až chtělo říci, že David odvedl skutečně parádní práci, která si rozhodně zaslouží uznání, jelikož je dle mého celosvětově jedinečná. Funkčnost aplikace jako takové není vůbec špatná a co je hlavní – je super slyšet iPhone reagovat česky na česky zadávané příkazy. Jen ta cena by mohla být nižší, byť chápu, že čas, který David programování obětoval, by si rád nějak vynahradil.

Aplikaci Hello Emma stáhnete zde