Apple chce mít pod kontrolou všechny fotky jablek

Ke společnosti Apple neodmyslitelně patří logo nakousnutého jablíčka. Jablko ale není nijak neobvyklým symbolem, a v rámci svého podnikání jej používá celá řada firem a institucí. Patří mezi ně také švýcarská společnost Fruit Union Suisse, která tvrdí, že cupertinská firma má s jejím logem problém.

Společnost Fruit Union Suisse tvrdí, že Apple nezpochybňuje pouze její logo s ochrannou známkou jablka, ale chce získat výhradní práva na všechna vyobrazení skutečných jablek. Společnost Apple je samozřejmě vlastníkem příslušné ochranné známky, což ji opravňuje k tomu, aby se bránila v případě, že by někdo chtěl tuto ochrannou známu úmyslně porušit. Zmíněná obrana ale mírně postrádá smysl v případech, jako jsou spory s ovocnářskými firmami nebo jinými společnostmi, u kterých použití jablečného loga nijak nenarušuje podnikání cupertinské firmy.

Apple je ale jiného názoru, a s Fruit Union Suisse vede spor ijž šestým rokem. Jedná se přitom o sdružení, které již více než 100 let prosazuje zájmy švýcarských ovocnářů. Ředitel Fruit Union Suisse Jimmy Mariethoz tvrdí, že přinejmenším po většinu této doby používala logo červeného jablka s bílým křížem. „Těžko můžeme tento případ pochopit, protože to není tak, že by se snažili chránit své nakousnuté jablko,“ řekl Mariethoz, a dodal, že chování Applu vzbuzuje dojem, že cupertinský gigant chce „vlastnit práva na skutečná jablka“.

„Obáváme se, že jakékoli vizuální zobrazení jablka – tedy cokoli audiovizuálního nebo spojeného s novými technologiemi či médii – by mohlo být potenciálně ovlivněno,“ pokračoval Mariethoz. „Teoreticky bychom se mohli dostat do problémů pokaždé, když budeme dělat reklamu s jablkem.“ Je sice pravda, že svaz dlouho používal logo červeného jablka s bílým křížem, ale v roce 2011 ho společnost u příležitosti 100. výročí založení skupiny upravila. Je sporné, zda se současné logo podobá logu společnosti Apple natolik, aby mohlo spotřebitele zmást, ale je podstatně podobnější logu společnosti Apple než logo před rokem 2017.

V roce 2017 se společnost Apple obrátila na švýcarský Institut duševního vlastnictví (IPI) s žádostí o práva na realistické černobílé vyobrazení jablka Granny Smith. Fruit Union Suisse podle všeho používá výhradně červené logo, ale je možné, že ho používá v dokumentaci provedené pouze dvoubarevným tiskem, čímž se stává černobílým. V přihlášce duševního vlastnictví z roku 2017 bylo nutné specifikovat použití a společnost Apple předložila rozsáhlý seznam zaměřený na digitální a elektronické spotřební zboží. IPI údajně koncem roku 2022 dal Applu částečně za pravdu s tím, že společnost může mít práva pouze na některé z předložených kategorií. Společnost Apple se nyní odvolává, aby získala zbytek práv.

IPI zatím nezveřejnil, jaká užití ochranných známek byla společnosti Apple zamítnuta, s tím, že případ je stále předmětem přezkumu. Server Wired nicméně uvádí, že podle Světové organizace duševního vlastnictví podala společnost Apple řadu podobných žádostí o ochrannou známku po celém světě. V jednom z podobných případů například společnost Prepear v roce 2021 raději upravila své logo, aby ukončila to, co označila za šikanózní taktiku ze strany společnosti Apple.