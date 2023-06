Apple Vision Pro by mohl způsobit malou revoluci ve zdravotnictví

Když Apple prezentoval před nedávném svou očekávanou náhlavní soupravu Apple Vision Pro, zřejmě málokoho napadlo, k jakým všemožným činnostem by tento produkt mohl být použit. Samozřejmě, že filmy či jiné aktivity na tom budou vypadat naprosto parádně. Ovšem produkt by mohl být použit i k jakési „vyšší“ úrovni používání. Nedávno jeden zahraniční chirurg například vznesl myšlenku, že by Apple Vision Pro mohl být prospěšný v oboru medicíny. Prý by potenciálně mohl zobrazovat lékařům důležitá data ohledně pacienta, a to přímo během operace.

Doktor Rafael Grossmann, všeobecný chirurg s praxí i v robotické chirurgii, si myslí, že by Apple Vision Pro mohl najít relevantní užití i během operace, kde jsou různá data k přežití pacienta klíčová. Technologie by prý mohla pomoct například tím způsobem, že by chirurgové nemuseli tak často otáčet hlavu na monitor a sledovat životní funkce pacienta. Data by mohla díky Apple Vision Pro být viditelná neustále přímo před očima chirurga. To však není dle Grossmanna jediné možné užití. Dokáže si dle svých slov také představit, že by Apple Vision Pro mohl pomoci k lepšímu spojení lékaře a pacienta. Lékaři by například díky náhlavní soupravě mohl pomáhat digitální asistent, který by například zvládl psát poznámky. Taktéž by lékař mohl ihned před sebou vidět zdravotní kartu pacienta. Oslovila vás první náhlavní souprava od Applu?