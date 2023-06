Xiaomi Mi Band 8 lze nyní získat za bezkonkurenční cenu

Komerční sdělení: Fitness náramky řady Mi Band se těší již řadu let velké popularitě, jelikož se jedná o cenově dostupná zařízení s parádním designem, ale i technickými specifikacemi. Jinak tomu není ani u relativně nedávno představeného Xiaomi Mi Bandu 8, který v sobě přesně tyto věci kombinuje, díky čemuž je mezi uživateli velmi oblíbený. A nyní jej lze sehnat dokonce ještě levněji.

Xiaomi Mi Band 8 je nejnovější přírůstek do populární rodiny inteligentních náramků od Xiaomi. Tento elegantní náramek kombinuje špičkové s moderním designem, který se hodí pro každodenní nošení. S vysokým rozlišením a jasným OLED displejem poskytuje Mi Band 8 přesný a čitelný zobrazení informací. Díky pokročilé senzorové technologii je schopen monitorovat různé aspekty vašeho zdraví, jako je srdeční frekvence, kvalita spánku a fyzická aktivita.

Mi Band 8 je voděodolný a odolný vůči prachu, což znamená, že ho můžete nosit během sportovních aktivit nebo dokonce při plavání. S funkcí notifikací zobrazuje náramek oznámení z vašeho chytrého telefonu, jako jsou upozornění na hovory, zprávy nebo kalendářové události. Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru umožňuje Mi Band 8 přijímat a přehrávat hovory přímo na náramku. S dlouhou výdrží baterie můžete s Mi Band 8 používat několik dní bez nutnosti nabíjení.

Mi Band 8 dokáže měřit celou řadu sportů jako například běh, chůze, cyklistika a další, a poskytuje podrobné statistiky o vaší aktivitě. S funkcí sledování spánku může náramek analýzovat váš spánkový vzorec a poskytnout vám doporučení pro zlepšení kvality spánku. Co se týče propojení s telefonem, Mi Band 8 je kompatibilní s aplikací Mi Fit, která vám umožňuje spravovat a analyzovat všechny vaše zdravotní údaje na jednom místě. Samozřejmostí je pak možnost jeho připojení jak k iOS, tak i Androidu. Potěší ale třeba i funkce GPS a GLONASS, díky kterým můžete s náramkem sledovat svou polohu a zaznamenávat své trasy při venkovních aktivitách. Zkrátka a dobře, Xiaomi Mi Band 8 je skvělým společníkem pro každého, kdo si přeje sledovat své zdraví, získat lepší kondici a zlepšit celkovou kvalitu života. O to víc potěší, že lze nyní Mi Band 8 sehnat už za 39,98 euro a to s dopravou zdarma.

