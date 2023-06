Jedna z nejočekávanějších barevných variant iPhonů 15 Pro nakonec nedorazí

Apple je známý tím, že u svých iPhonů míchá rok co rok jejich barvami. Většinu z nich sice nechává beze změny, maximálně je pak pozmění jen velmi málo, jednu či dvě barevné varianty zcela vyřadí ze své nabídky a nahradí je jinou, exkluzivní pro daný rok. V případě řady Pro bychom se pak měli letos rozloučit s tmavě fialovým modelem, který nahradil předešlou světle modrou. Jak se však nyní zdá, dřívější spekulace o nové barevné variantě pro letošek byly mylné.

V předešlých týdnech se v souvislosti s iPhony 15 Pro intenzivně hovořilo o příchodu tmavě červené, která měla být prodávána coby (PRODUCT)RED varianta, takže by část peněz z prodejů šla fondu pro boj proti AIDS. Před pár hodinami však na svůj twitterový účet napsal velmi přesný leaker Unknownz21 konkrétně to, že se čtyřmi barevnými variantami se u iPhonů 15 Pro sice i nadále počítá, avšak ani jedna z nich nebude červená. Spekulace okolo nové barvy řady 15 Pro se tedy mohou nyní opět rozjet naplno, byť ve skrytu duše doufáme spíš v to, že se zprávy leakera nakonec ukáží jako nepravé. Minimálně podle reakcí na sociálních sítích se totiž zdá, že tmavě červené iPhony 15 Pro by u jablíčkářů velmi zabodovaly a že se na ně tedy lidé už i těšily.