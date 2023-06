Apple prozradil, proč na Apple Watch neumožňuje používat jiné ciferníky než ty jeho

Ještě před představením nové generace watchOS se v kuloárech šuškalo o tom, že v něm Apple počítá mimo jiné s přidáním podpory ciferníků třetích stran – tedy jinými slovy ciferníků vytvořených cizími vývojáři. Tyto spekulace se však nakonec bohužel nepotvrdily a jablíčkáři si tak budou muset u Apple Watch i nadále vystačit s ciferníky, které jim připravil Apple, byť do jisté míry uzpůsobené pomocí komplikací aplikací. Proč tomu tak je se nyní rozhodl kalifornský gigant odhalit v jednom z rozhovorů, kterého se zúčastnili jeho viceprezidenti Kevin Lynch a Deidre Calbecková.

Pokud byste čekali, že bude kolem (ne)podpory ciferníků třetích stran Apple v rozhovoru mlžit, jste na omylu. Na dotaz totiž jeho přední představitelé odpověděli zcela konkrétně. Dle jejich slov je nepodpora cizích ciferníků u Apple Watch nastavena proto, aby bylo vždy 100% jisté, že budou ciferníky fungovat i po jakýchkoliv aktualizacích watchOS. „Uživatelé se zkrátka nemusí starat o to, zda jim bude po aktualizaci watchOS ciferník fungovat či nikoliv. My se o vše postaráme,“ řekl doslova Lynch s tím, že v případě umožnění instalace ciferníků třetích stran by neexistovala možnost jejich kontroly a tedy ve výsledku i toho, zda jsou či nejsou funkční. A jelikož zrovna u ciferníků by byla jejich nefunkčnost po aktualizaci watchOS problém, je pro Apple zkrátka jednodušší tuto možnost vývojářům neuvolnit i za cenu určité kritiky. Ta je totiž dle jeho názoru stále menším zlem, než kdyby musel vysvětlovat, proč nefungují ciferníky třetích stran po aktualizacích, přestože by za celou situaci vlastně ani nemohl.