Recenze iRig Stream Mic Pro: Víc než jen mikrofon

Dnes lze na trhu narazit na množství USB mikrofonů. Některé mají výjimečné zvukové vlastnosti, ale chybí jim konektivita a inteligentní ovládání. Z moře všech vystupuje především svou všestranností a širokou funkcionalitou iRig Stream Mic Pro. Italská firma IK Multimedia, která se na trhu prosadila především zajímavými řešeními pro mobilní platformy jako je iOS nebo Android dnes může nabídnout širokou škálu produktů pro nejrůznější využití, od studiového nahrávání až po živou produkci, přičemž klade důraz na konjunkci hardwaru a softwaru.

Co ukrývá krabice?

Po vysunutí pro IK Multimedia klasické červené krabice se před vámi objeví obyčejný bílý box bez potisku. Po jeho otevření již narazíte na samotný mikrofon s robustním kovovým stojánkem, přičemž ve výplni krabice se ukrývají 2 kabely – mini-DIN na lightning o délce 60 cm, který využijete s Apple zařízeními jako iPhone, iPad nebo iPod, metr a půl dlouhý mini-DIN na USB-C pro připojení k zařízení se systémem Android, macOS nebo Windows a ještě praktická redukce na klasický mikrofonní stojan 5/8″ na 1/4, pakliže budete chtít mikrofon umístit na vlastní stojan nebo rameno. Výčet uzavírají 2 kartičky, jedna s registračním číslem produktu a odkazem ke stažení doporučeného softwaru a druhá nabízející možnost stažení manuálu, záručních podmínek a nabídkou podpory, vše opatřeno QR kódy, takže informace dohledáte opravdu rychle.

Materiály a zpracování

Pokud jde o materiály, samotné tělo je vyrobeno z plastu. Díky tomu je zařízení neuvěřitelně lehké, ovšem nepůsobí nijak křehkým dojmem. Hlavní a vlastně jediný multifunkční ovládací prvek, který při používání pocítí asi největší zátěž se chová standardně, spolehlivě a s největší pravděpodobností toho hodně vydrží. Konektory se nijak neviklají a malý Jack sluchátek i externího zdroje zvuku v nich sedí dobře a v průběhu používání jsem nezaznamenal žádný problém. Konektor mini-DIN na zadní straně, který slouží pro komunikaci se zařízením také nepůsobil problémy, je ovšem třeba se při zapojování dívat, kterým směrem konektor umístit. Přiložený stojánek je opravdu robustním kusem kovu opatřeným protiskluzovou vrstvou na spodní straně.

Mikrofon i zvuková karta

V čem je iRig Stream Mic Pro víc než jen mikrofon? V prvé řadě, jak vyplývá z USB konektivity, je to audio interface pro váš Mac, počítač s Windows, iPhone, iPad i iPod nebo zařízení se systémem Android. Většina konkurenčních produktů poskytne rozhraní 2 do 2. To iRig Stream Mic Pro dokáže stejně dobře, ovšem je schopen fungovat i jako 4 do 2, a to v rozlišení 24-bit a samplovacím kmitočtem až 96 kHz, což už tak běžné rozhodně není. Vychytávek je zde ovšem celá řada. Uživatelé mají na výběr ze 3 směrových charakteristik, kardioidní, kulové a osmičkové a jako bonus se nabízí stereo záznam. Nejčastěji zřejmě sáhnete ke kardioidě, protože se uplatní při mluveném slovu, podcastingu, u YouTube videí nebo záznamu vaší kytary nebo jiného hudebního nástroje. Oproti tomu, zvolíte-li kulovou charakteristiku, budete schopni zabrat větší prostor, což se může hodit při konferenčních hovorech nebo nahrávání prostředí. Osmička pak spíše potlačí ruchy okolí a může posloužit například pro záznam dvou moderátorů nebo jiných zdrojů naproti sobě, v jistém smyslu lze říci, že s iRig Stream Mic Pro dostáváte dva mikrofony v jednom. Příležitostí k uplatnění stereo záznamu je bezpočet. Od nástrojů, sborů a ansámblů až po zvuky přírody.

Pokud jde o stereo versus multikanálové audio, podle situace se hodí obojí. Stereo režim je ideálním řešením pro streamování. Všechny připojené zdroje zvuku jsou za těchto okolností smíchány do stereo výstupu, který je pak snadné poslat do aplikací typu Facebook, Instagram a podobně. Multikánálový audio záznam umožňuje zaznamenat 4 kanály, přičemž ty číslo 3 a 4 jsou vyhrazeny pro kapsle mikrofonu a hodí se tak pro práci v audio aplikacích jako je Logic Pro, Garage Band, Cubase a další.

Loopback+

Jak se na trhu objevují nové typy zvukových rozhraní a snaží se zaujmout svojí výbavou co nejširší množství zákazníků, přibývají funkce jako Loopback. Tu ocení především streameři, neboť vám v podání IK Multimédia nabízí možnost přimíchat ke streamovánému nebo zaznamenávanému obsahu hudbu z telefonu či tabletu, ale také směrovat mikrofonní signál do jiné aplikace, kde může být obohacen reverbem, ekvalizován nebo jinak upraven. Zpracování v reálném čase i možnost přidat hudbu výrazně rozšiřuje možnosti a přispívá ke kompaktnějším a plnějším zvukovým výsledkům.

Možnosti připojení

Co všechno lze vlastně k mikrofonu připojit? Kromě klasického výstupu na sluchátka v podobě konektoru stereo Jack 3,5 TRS, který disponuje frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a dynamickým 87 dB, zde máme vstup Aux opět ve formě malého Jacku 3,5 mm, díky němuž lze připojit nejrůznější externí zdroje linkového signálu jako jsou mixážní pulty, klávesy, přehrávače a další. Já jsem sáhnul k aktivnímu DI boxu a vyzkoušel připojení elektrické kytary. Vstup může poskytnout frekvenční rozsah 10 Hz – 20 kHz.

Opravdu nepominutelnou výhodou, kterou nabízí iRig Steam Mic Pro je nabíjení připojeného zařízení za provozu, a to jak pro přístroje připojené přes lightning, tak i USB pokud sáhnete k samostatnému externímu nabíjecímu zdroji iRig PSU 3A, který je ale nutné dokoupit a vstup pro něj je umístěn na zadní části mikrofonu hned vedle mini-DIN.

Fotogalerie #2 iRig Stream Mix Pro recenze conect 01 iRig Stream Mix Pro recenze conect 02 iRig Stream Mix Pro recenze conect 03 iRig Stream Mix Pro recenze conect 04 iRig Stream Mix Pro recenze conect 05 iRig Stream Mix Pro recenze conect 06 Vstoupit do galerie

Ovládání

Celkově vzato je ovládání poměrně jednoduché, i když aby výrobce zachoval kompaktní rozměry, probíhá veškeré nastavení přítomných parametrů pomocí otočného ovladače, opatřeného signálními diodami. Ovládací prvek má tedy přiřazeny funkce při stisku a otáčením doprava a doleva pak volíte jednotlivé úrovně.

Defaultně lze pomocí otočného ovladače nastavit intenzitu hlavního výstupu, kde oceníte vizuální kontrolu úrovně signálu diodami, především když z jakéhokoli důvodu zrovna nemůžete nebo nechcete mít nasazená sluchátka, dlouhým stiskem docílíte zamutování, což se může hodit například při streamování a situaci kdy si potřebujete odkašlat a podobně. Krátkým stiskem lze procházet jednotlivými parametry. Prvním krokem bude pravděpodobně výběr směrové charakteristiky, toho docílíte opakovaným stisknutím ovladače, dokud se nerozbliká symbol kardioidy, následně otáčením můžete zvolit kteroukoli s nabízených charakteristik, o kterých již byla řeč, včetně možnosti stereo záznamu. Zde bych upozornil, že je třeba pootočit trochu citelněji doprava. Krátké pohyby způsobí, že zůstanete u první volby.

Jakmile máte vybráno, stačí volbu potvrdit opětovným krátkým stiskem. Naprosto stejný postup platí i pro ostatní nabízená nastavení, ať jsou jimi úrovně citlivosti mikrofonu, hlasitosti vstupního signálu z 3,5 mm Jack konektoru, sluchátkový výstup, přičemž k dispozici je i nastavení poměru mezi signály umožňující optimální monitoring. Krátkým stiskem stačí nalistovat potřebný nástroj a pohybem vpravo a vlevo nastavit úroveň nebo typ. O tom, kde se nacházíte vás informuje patřičný rozsvícený symbol. Při tvorbě podcastů, ale i videí se může hodit také integrovaný High-Pass Filter, který odřeže nepotřebné spodní frekvence, které například při moderování nejsou nijak zvlášť žádoucí.

K výběru stereo versus multikanál proniknete tak, že dlouze stisknete hlavní otočný ovladač a podržíte jej, dokud se nerozsvítí dvě modré diody po stranách, které signalizují, že zařízení, jak je defautně nastaveno, pracuje ve stereo režimu. Pohybem doprava se zobrazí namísto dvou čtyři diody, což značí, že po potvrzení volby stiskem, bude iRig Stream Mic Pro pracovat v mutlikanálovém módu.

Zmíněnou funkci Loopback+, která vám umožní přidat k vaší produkci jakékoli audio přímo z používaného zařízení, aniž byste museli připojovat externí zdroj, lze ovládat ve stereo režimu, pakliže vyberete symbol dvou šipek nahoru a dolů.

Fotogalerie #3 iRig Stream Mix Pro recenze options 02 iRig Stream Mix Pro recenze options 03 iRig Stream Mix Pro recenze options 04 iRig Stream Mix Pro recenze options 05 iRig Stream Mix Pro recenze options 06 iRig Stream Mix Pro recenze options 08 iRig Stream Mix Pro recenze options 07 Vstoupit do galerie

Software

iRig Stream Mic Pro vám bude k dispozici s jakoukoli aplikací pro záznam nebo streamování. Výrobce nabízí několik vlastních řešení pro všechny hlavní platformy. Pro mobilní zařízení Apple i ta s Androidem je to iRig Recorder 3 LE – jednoduchý a snadno ovladatelný nástroj pro nahrávání zvuku a videa. Na iPadu lze provozovat také MixBox CS, jehož desktopová verze je k dispozici pod označením MixBox SE a obsahuje vedle standardních funkcí slušnou sadu efektů, nástrojů pro úpravu dynamiky, ekvalizérů a podobně, které vám pomohou docílit vynikajících výsledků. Kompletní výčet softwarových možností pro iRig Stream Mic Pro si můžete prohlédnout na stránkách výrobce IK Multimedia.

Fotogalerie #4 iRig Stream Mix Pro recenze software0308 iRig Stream Mix Pro recenze software0309 iRig Stream Mix Pro recenze software0310 iRig Stream Mix Pro recenze software0312 iRig Stream Mix Pro recenze software0313 iRig Stream Mix Pro recenze software0315 iRig Stream Mix Pro recenze software0319 iRig Stream Mix Pro recenze software0320 iRig Stream Mix Pro recenze software0321 iRig Stream Mix Pro recenze software0322 iRig Stream Mix Pro recenze software0323 iRig Stream Mix Pro recenze software0324 iRig Stream Mix Pro recenze software0325 iRig Stream Mix Pro recenze software0326 iRig Stream Mix Pro recenze software0327 iRig Stream Mix Pro recenze software0328 iRig Stream Mix Pro recenze software0329 iRig Stream Mix Pro recenze software0330 iRig Stream Mix Pro recenze software0331 iRig Stream Mix Pro recenze software0332 iRig Stream Mix Pro recenze software0333 iRig Stream Mix Pro recenze software0334 iRig Stream Mix Pro recenze software0335 iRig Stream Mix Pro recenze software0336 iRig Stream Mix Pro recenze software1340 iRig Stream Mix Pro recenze software1342 iRig Stream Mix Pro recenze software1344 iRig Stream Mix Pro recenze software1345 iRig Stream Mix Pro recenze software1346 iRig Stream Mix Pro recenze software1347 iRig Stream Mix Pro recenze software1348 iRig Stream Mix Pro recenze software1356 Záznam 1 Záznam 2 Záznam 3 Vstoupit do galerie

Využití a dojmy

Možnosti jsou téměř neomezené. iRig Stream Mic Pro pro je skutečné vše v jednom. Lze s ním streamovat prakticky cokoliv a točit podcasty interview, ale i demo nahrávky a nápady třeba i na cestách, stereo režim vybízí vyzkoušet záznam zvuků přírody a prostředí nebo využít jeho kvalit při gamingu či jakékoli on-line komunikaci.

Osobně jsem zařízení záměrně testoval na iPhonu i iPadu. Při použití různých charakteristik jsou výsledky opravdu znát, což mě příjemně překvapilo.

Za zmínku stojí, že přestože práce s otočným ovládacím prvkem je poměrně jednoduchá a příjemná, není zcela neslyšná, takže bych doporučil nastavit si svůj setup před produkcí, případně využít v průběhu nastavování funkce mute.

Za sebe úplně nerozumím tomu, co vede IK Multimedia k rozhodnutí držet se konektorů mini-DIN. Předpokládám, že mají jejich funkčnost a schopnosti otestovány časem a eventualitu novějších konektorů možná teprve řeší, ale v dnešní době by se jistě našel univerzálnější způsob připojení. V případě, že kabel ztratíte nebo se vám rozbije, je tedy potřeba sáhnout k řešení od výrobce, který naštěstí má potřebné varianty v nabídce.

Přes vynaloženou snahu se mi na iRig Stream Mic Pro nepodařilo najít obal a přestože, lze určitě využít nějaký univerzál, myslím, že zvláště pro hudebníky na cestách, kteří by si večer na hotelu rádi zaznamenali nějaký ten hudební nápad, by šlo o vítané příslušenství. Osobně jsem vyzkoušel pouzdro od jiného kondenzátorového mikrofonu a zařízení se tam docela pěkně vešlo, ovšem bez přiloženého stojánku.

Resumé

Můj osobní celkový dojem z iRig Stream Mic Pro je velmi dobrý. Je přesně tím, čím chce být. Skutečným univerzálem, který použijete kdekoliv a s čímkoliv. I když příliš nefandím plastovým tělům, v tomto případě to dává smysl, jak z hlediska ceny, tak hmotnosti. Největším benefitem je zde ale výsledný zvuk, který je na zařízení této cenové kategorie a vyberete-li to správné nastavení, opravdu nadstandardně dobrý.

Cena iRig Stream Mic pro od IK Multimedia je vzhledem množství funkcí a šíři využití docela rozumná. U prodejce Disk.cz jej pořídíte za 4 690 Kč. Externí zdroj iRig PSU 3A pro dobíjení stojí 1 190 Kč a ceny náhradních kabelů se pohybují mezi 860 až 930 Kč.

Mikrofon můžete zakoupit zde