5 her pro macOS, které si nyní můžete stáhnout zdarma

Vyzkoušejte si bezplatnou demoverzi textové RPG hry Roadwarden. Jste Roadwarden – odvážný cizinec, který riskuje svůj život, aby změnil stav věcí v ponurém fantasy světě. Zatímco většina lidí by nikdy neriskovala osamělou cestu divočejšími částmi země, vy tuto výzvu ochotně přijímáte. Střežíte pocestné, spojujete izolované vesnice, podporujete obchodníky a odrážíte útočící nestvůry, bandity, nebo dokonce nemrtvé.

Scribble It je zábavná multiplayerová hra, do které se může zapojit až 16 hráčů. Vaším úkolem v této hře bude výtvarně ztvárnit některé z nabízených slov. Vaši protihráči pak musí úspěšně uhádnout, co jste právě nakreslili.