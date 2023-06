iOS 17 přináší skvělou novinku pro zapomnětlivé jablíčkáře

Zapomínat je sice lidské, nicméně občas se tato věc stane ve chvíli, kdy to člověk nejméně potřebuje – tedy například když potřebuje odemknout telefon přístupovým kódem, ale najednou si na něj nemůže vzpomenout. Přesně s tímto nešvarem se však nyní chystá Apple začít v iOS 17 bojovat příjemnou novinkou, kterou zapomnětliví jablíčkáři zcela určitě ocení.

Do iOS 17 přibyla konkrétně možnost zresetovat kód k iPhonu do 72 hodin od jeho změnění. Jinými slovy, pokud se rozhodnete změnit svůj přístupový kód k iPhonu ze starého na nový a ten nový vám vypadne, iPhone vám nově umožní po dobu 72 hodin od změny jeho resetování starým kódem, který si pravděpodobně ještě pamatovat budete. Díky tomu by tak mělo být odemčení iPhonu opět o něco uživatelsky snažší, jelikož namísto resetu spojeného s vyplňováním Apple ID a tak podobně bude k dispozici další, velmi nenásilná možnost.

Jelikož se však tato novinka na jednu stranu užitečná, ale na druhou stranu do jisté míry riziková kvůli potenciálnímu zneužití v případě, že je kód měněn kvůli jeho odhalení protistranou, přidal Apple kromě možnosti resetu do 72 hodin i možnost deaktivace této funkce. Ve výsledku tedy bude možné iPhony i s iOS 17 používat naprosto stejně jako tomu je nyní, tedy s nenávratným a nezresetovatelným kódovým zámkem po jeho změně. Na své si tedy díky těmto možnostem zřejmě přijdou naprosto všichni, což je rozhodně pozitivní zpráva.