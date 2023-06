Hledání Apple Watch bude s příchodem iOS 17 mnohem jednodušší

Také se vám občas stane, že doma někam odložíte Apple Watch například před sprchou či jinou činností, při které je nechcete mít na ruce, za chvíli zapomenete, kam jste je odložili a vám tak nezbylo nic jiného než je začít hledat? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Pokud se totiž taková věc stane po veřejném vydání iOS 17 a watchOS 10, hledání takto „ztracených“ Apple Watch bude o poznání snažší.

Apple Watch umožňují již řadu let skrze jejich ovládací centrum jednoduché prozvonění nebo chcete-li propípnutí spárovaného iPhonu, který je v jejich dosahu. Díky tomu jej tak lze velmi jednoduše najít v případě, že zrovna nevíte, kde se telefon nachází, byť by měl být někde ve vašem okolí. Jelikož se jedná o velmi užitečnou funkci, rozhodl se jí nyní Apple implementovat i obráceně – tedy z iPhonu na Apple Watch. Do ovládacího centra iPhonu si tak bude možné s příchodem iOS 17 a watchOS 10 přidat ikonku pro prozvonění spárovaných Apple Watch, díky čemuž je tak bude nově možné velmi jednoduše dohledat v případě, že jsou někde poblíž vašeho iPhonu (a jsou s ním tedy i nadále spárované). Hledání hodinek tedy bude jednou provždy konec.