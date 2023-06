5 nejlepších letních playlistů na Apple Music

Tento playlist vám nabízí přesně to, co slibuje jeho název – tedy stovku typicky letních songů pro vaše dlouhé cesty autem, povalování na zahradě nebo třeba párty u bazénu. Najdete zde skladby od Harryho Stylese, Jasona Mraze, ale také 2Paca, Madonny nebo třeba The Beach Boys.

