V macOS Sonoma přestávají fungovat pluginy pro Mail

MacOS Sonoma přináší spoustu nových funkcí pro Mac, jako jsou herní režim, interaktivní widgety na ploše, vylepšení pro prohlížení a úpravu PDF a další. Zároveň však Apple ruší podporu starších zásuvných modulů aplikace Mail. I když se to pravděpodobně nedotkne většiny uživatelů, některé aplikace třetích stran v důsledku toho přestanou fungovat.

Jak poznamenali vývojáři aplikace AltStore, která se spoléhá na plug-in aplikace Mail, aby se mohla připojit k Apple ID uživatele a generovat certifikáty potřebné k podepisování aplikací, macOS Sonoma již starší zásuvné moduly aplikace Mail nepodporuje, což Apple potvrdil v rámci konání vývojářské konference 2023.

To samozřejmě neznamená konec doplňků pro Apple Mail. Cupertinský technologický gigant představil nový způsob vytváření rozšíření pro Mail pomocí rozhraní MailKit API v macOS Monterey. Od nynějška to tedy bude zároveň i ten jediný.

Bohužel rozhraní MailKit API, přestože má více vrstev zabezpečení, neposkytuje takové možnosti jako starší nástroje. Pokud jde o AltStore, vývojáři na Twitteru uvedli, že pracují na nové metodě ověřování, protože současný zásuvný modul Mail již uživatelé v macOS Sonoma nebudou moci používat.

PSA: Confirmed in WWDC labs that legacy Mail plug-ins are NOT supported on macOS Sonoma. MailKit-based extensions are the only supported method going forward.

AltServer's Mail plug-in will no longer work once you update, but we're working on a new method we hope to release soon.

— AltStore.io (@altstoreio) June 14, 2023