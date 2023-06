Skvělé gravírovačky NEJE můžete nyní získat s tímto slevovým kódem s parádními slevami

Komerční sdělení: Láká vás gravírování či laserové řezání materiálů? Pak pro vás máme tip na dvojici produktů, která je pro tyto účely naprosto ideální. Jsou jí gravírovačky z dílny NEJE, které vynikají jak svými technickými specifikacemi, tak nyní i cenou. Pojďme si je tedy představit.

NEJE 4 MAX A40640 Laser Engraver

Prvním velmi zajímavým modelem je gravírovačka NEJE Max 4. Jednou z jejích hlavních předností je představena 45mm dlouhá, vysoce přesná elektrická osa Z s nosností 1 kg., díky které dosahuje gravírovačka vysoce přesného polohování s přesností 0,001 mm. Vzdálenost zaostření každé vrstvy může být automaticky řízena v programu pro gravírování s tím, že silnější materiál lze efektivně řezat pomocí ručního řízení osy Z. Pokud navíc s gravírováním teprve začínáte, určitě potěší dárek zdarma v balení gravírovačky ve formě kreslícího pera, které mohou začátečníci používat k procvičování programování gravírovačky namísto laseru.

Laserová řezačka a gravírovačka NEJE Max 4 disponuje laserovým bodem o rozměrech pouhých 0,04 × 0,06 mm. Výkon laseru je zde pak velmi slušných 12W, což zajišťuje snadné přeříznutí i houževnatějších materiálů. A díky možnosti zvolení dvou typů laserových „trysek“ lze laser a jeho „funkčnost“ vždy snadno přizpůsobit materiálu, se kterým budete pracovat.

Součástí gravírovačky NEJE Max 4 jsou samozřejmě „kolejnice“, které snesou ty nejpřísnější parametry – ostatně, výrobce tvrdí, že produkt zvládne provoz 20 000 hodin a to právě i díky spolehlivým vodícím kolejnicím. Stroj má rám vyrobený ze slitiny s vyšší tvrdostí, která účinně snižuje vibrace zařízení a zvyšuje stabilitu stroje. Gravírovačka NEJE Max 4 nabízí jako první na trhu čtyřosé kolaborativní laserové gravírování. Dokáže automaticky dokončit přesnější postupy díky spolupráci os X, Y, Z a A. Stroj dokáže dále automaticky detekovat vypouštění kouře M7 a M8, který je schopný „zlikvidovat“ vzduchovou tryskou.

Dalším pozitivem gravírovačky NEJE Max 4 je to, že jí lze využívat i offline, avšak stále bezdrátově. Software Lightburn umožňuje navrhnout cokoli, co si přejete, a software NEJE následně danou věc „pošle“ do gravírovačky bezdrátovou cestou. Dosah přitom není vůbec špatný – je totiž možné pracovat offline až do vzdálenosti 10 m. Společnost NEJE navíc poskytuje na veškeré své zboží dvouletou záruku. V případě jakýchkoli dotazů navštivte naše webové stránky podpory, abyste měli rychlý přístup ke kvalifikované technické podpoře. Standardní cena této tiskárny je 600 dolarů, avšak díky slevovému kódu GB20off jí můžete nyní mít za 679,99 dolarů. Doprava je samozřejmě zdarma a neplatíte ani clo.

Gravírovačka NEJE 4 MAX A40640 Laser Engraver můžete zakoupit zde.

NEJE Max 4 E40 Laser Engraver

Pokud pro vás není předešlá gravírovačka dostatečně dobrá, máme pro vás ještě její vylepšenou verzi ve formě Max 4 E40. Ta se od předešlého modelu liší v první řadě laserovým modelum. E40 je vysoce přesný modul s pevným ohniskem a dvěma paprsky s vysokým výkonem. Při řezání desek MDF, kůže, akrylu, látky, lepenky a dalších materiálů s vysokou hustotou menších než 4 mm vytváří modul E40 neuvěřitelně jemné řezy s minimální vzdáleností mezi nimi menší než 0,06 mm. Řez XY má navíc zpravidla samozřejmě konzistentní tvar. Kromě toho má schopnost vysoce přesného vykreslování a dokáže vyřezávat nerezovou ocel, kámen, sklo, keramiku a další materiály s vysokým rozlišením. Zobrazovací efekt je pečlivý a přesný. Dalším velkým pozitivem tohoto modelu je jeho rychlost. Ta je 24 000 mm/min, takže si můžete být jistí tím, že gravírování bude jak kvalitní, tak i dostatečně rychlé. Efektivita nebo chcete-li produktivita díky tomu dosahuje úžasné úrovně. Nakreslení děl o rozměrech 300 x 300 mm pomocí modulu NEJE A40640 s vysokým rozlišením a vysokou pulzní energií trvá pouhých 10 minut a malířský výkon výtvarných děl je jemný a nečekaný.

Osa XYZ má automatický reset a přesnost opakovaného polohování po resetu se přibližuje 0,01 až 0,001 mm. Přesnost opakovaného polohování os Y a Z dosahuje 0,001 mm. Na ose X se používá průmyslová lineární dráha a na ose Y se k řezání lineární dráhy používá diamantový nástroj se speciální konstrukcí od společnosti NEJE, který má delší životnost a větší přesnost. Konstrukční správnost nového stroje Max 4 je na průmyslové úrovni. Směr instalace každé roviny je přesně přizpůsoben a všechny díly jsou kalibrovány vysoce přesným průmyslovým hlavním strojem, díky čemuž je výkon modulu přesnější a spolehlivější. Díky konstrukci stroje, která zabraňuje chvění, nedochází k žádnému vlnění. Vytvořením slitinových materiálů s různými úrovněmi tvrdosti a jejich spojením s vhodnou konstrukcí tlumení nárazů může společnost NEJE úspěšně snížit chvění při přesném tažení. Standardní cena této gravírovačky je 719,99 dolarů. Díky slevovému kódu GB20off ji však můžete získat za 699,99 dolarů a to samozřejmě s dopravou zdarma a bez nutnosti platit clo.

Gravírovačku NEJE Max 4 E40 Laser Engraver můžete zakoupit zde