Jak na iPhonu obnovit tovární nastavení je otázka, kterou si uživatelé kladou ve chvíli, kdy se potýkají s potížemi při zacházení s jejich smartphonem, případně když chtějí iPhone prodat nebo někomu darovat. Obnovení iPhonu do továrního nastavení naštěstí není nic složitého.

K rozhodnutí obnovit iPhone do továního nastavení mohou kromě jiného vést také problémy s jeho ovládáním nebo fungováním. Je pravdou, že obnovení iPhonu do továrního nastavení může v mnoha případech představovat řešení. Jak tedy obnovit iPhone do továrního nastavení?

Jak na iPhonu obnovit tovární nastavení

Pokud chcete obnovit iPhone do továrního nastavení, je nezbytné, abyste znali heslo k vašemu Apple ID. Pokud ho neznáte, pomůže vám jeden z našich starších návodů. Pokud znáte heslo k Apple ID, postupujte podle následujících pokynů.

Na iPhonu spusťte Nastavení.

Klepněte na Obecné .

. Zamiřte zcela dolů a klepněte na Přenést nebo resetovat iPhone .

. Zkontrolujte seznam položek, u kterých dojde ke smazání, a klepněte na Pokračovat .

. Přihlaste se k vašemu Apple ID a pokračujte podle pokynů na displeji.

Tímto způsobem můžete v několika málo snadných krocích obnovit váš iPhone do továrního nastavení. Telefon obnovený do továrního nastavení a odhlášený od Apple ID a služby Najít můžete následně prodat nebo darovat, případně jej sami pro sebe opět nastavit.