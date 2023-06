Apple Vision Pro se objevil na fotce s dosud nepředstaveným příslušenstvím. O co se jedná?

Zdá se, že čerstvě představený AR/VR headset Apple Vision Pro skrývá ještě řadu tajemství, která je potřeba odhalit. Kromě přesného termínu startu prodejů totiž Apple neprozradil ani hmotnost či třeba to, jak myslel své zmínky o možnosti celodenního používání. Poslední věc je však díky fotce, kterou zveřejnil v jednom ze svých videí pro vývojáře skrze svůj vývojářský web možná částečně odhalena. Na snímku se totiž objevilo doposud nepředstavení příslušenství ve formě jakéhosi adaptéru pro USB-C kabel.

Napájení headsetu bude standardně zajišťovat baterie, která se s ním bude propojovat skrze kabel a magnetický konektor ve stylu MagSafe. Jelikož však baterie dokáže pohánět headset jen dvě hodiny (přičemž realita bude velmi pravděpodobně ještě horší), má dle všeho Apple připravené i adaptéry, které umožní na magnetickou koncovku připojitelnou přímo k brýlím napojit USB-C kabel, kterým by mohlo jít produkt napájet přímo z elektrické sítě. Díky tomu by tak de facto byl zajištěn neomezený provoz, což se rozhodně může pro řadu využití hodit. Adaptér by navíc mohl teoreticky sloužit i pro synchronizaci obsahu zobrazovaného v brýlích s Macy, což by usnadnilo vývojářům práci s aplikacemi. Ve všech případech se ale samozřejmě jedná o domněnky, které bude nakonec muset potvrdit až samotný Apple.