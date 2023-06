Apple se rozpovídal o absenci podpory grafických karet v novém Macu Pro

Nový a dlouho očekávaný Mac Pro je sice vybaven šesti dostupnými rozšiřujícími sloty PCI Express pro zvuk, snímání videa, úložiště, síť a další účely, ale není již kompatibilní s grafickými kartami. Místo toho se o zpracování grafiky stará výhradně čip M2, který disponuje až 76jádrovým grafickým procesorem, jenž může přistupovat až ke 192 GB paměti.

John Ternus, senior viceprezident pro hardwarové inženýrství společnosti Apple, se minulý týden v rozhovoru s Johnem Gruberem z Daring Fireball vedle jiných témat dotkl také záležitosti podpory, respektive její absence, pokud jde o grafické karty v novém Macu Pro a vysvětlil, že rozšiřitelnost stran GPU pro Apple v rámci přechodu na vlastní čipy není něco, o co by společnost usilovala.

Hovořil o architektuře Apple silicon, její optimalizaci a v této souvislosti vyjádřil myšlenku: „Není mi zcela jasné, jak byste vnesli další GPU a udělali to způsobem, který by byl optimalizován pro naše systémy,“ řekl Ternus Gruberovi a dodal: „Nebyl to směr, kterým bychom se chtěli vydat.“

Dalším omezením nového Macu Pro ve srovnání s modelem na bázi Intelu je absence uživatelsky upgradovatelné paměti RAM. Ta je nyní na pevno připojena k čipu M2 Ultra. Model s procesorem Intel přitom mohl být nakonfigurován až s 1,5 TB RAM, což je 8× více než současná maximální kapacita 192 GB u nového verze s čipem Apple.

Nový Mac Pro a jeho architektura mají jistě své výhody. Apple například uvádí, že nový model je při některých reálných pracovních postupech, jako je překódování videa nebo 3D simulace až 3× rychlejší než jeho předchůdce s procesorem od Intelu. Pokud jde o zpracování videa cupertinský gigant tvrdí, že výkon nového Macu Pro odpovídá modelu na bázi Intelu se sedmi kartami Afterburner. Pokud jde o celkový výkon procesoru, je základní model nového Macu Pro, u nás za 199 990, až 2× rychlejší než Mac Pro s 28 jádry od Intelu, jehož cena by byla bez mála dvojnásobná.

Nový Mac Pro je možné objednat již nyní, přičemž na pultech by se měl objevit již počátkem tohoto týdne. Pro zákazníky, kteří nevyužijí možností rozšíření PCI Express, by však mohlo být zajímavější volbou Mac Studio, jež lze nakonfigurovat s čipem M2 Ultra za mnohem přijatelnější cenu, nežli Mac Pro.