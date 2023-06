5 tipů a triků pro Netflix, které stojí za vyzkoušení

Pokud vám nestačí základní nabídka žánrů na Netflixu, můžete si za pomoci speciálních kódů nechat zobrazit výběr velmi specifických kategorií. Stačí do adresního řádku prohlížeče zadat adresu https://www.netflix.com/browse/genre/ a za poslední lomítko zadat požadovaný kód. Seznam kódů najdete například v aplikaci Netflix Code s.

Vymazat historii sledování Pokud po sobě chcete na Netflixu zamést stopy, můžete z historie vašeho sledování rychle a snadno smazat vybrané záznamy. Jak na to? Přihlaste se na webu k vašemu netflixovému účtu a v pravém horním rohu klikněte na ikonku vašeho profilu. Zvolte Účet – > Profil a rodičovský zámek , zvolte váš profil a v sekci Divácká historie klikněte na Zobrazit . Pro odstranění jednotlivých položek klikněte na přeškrtnuté kolečko napravo od názvu pořadu, pro kompletní smazání zvolte Skrýt vše.

Požádat o pořad

Máte tip na to, jaký film nebo seriál by se měl objevit v programové nabídce Netflixu? Není nic jednoduššího než provozovatelům jednoduše dát tip. Do adresního řádku vašeho webového prohlížeče zadejte adresu help.netflix.com/cs/titlerequest a následně jednoduše vyplňte příslušný formulář.